«Спартак» в четвертый раз в сезоне победил ЦСКА в КХЛ
«Спартак» победил ЦСКА в московском дерби в рамках регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).
У «красно-белых» шайбы забросили Михал Чайковски (11-я минута), Ансель Галимов (27, 59) и Адам Ружичка (59).
У ЦСКА отличился Егор Афанасьев (27).
«Спартак» выиграл второй матч подряд и занимает второе место в Западной конференции. У ЦСКА второе поражение и пятая строчка.
Команды в этом сезоне встречались в шестой раз, «красно-белые» выиграли четыре матча.
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