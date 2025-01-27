«Спартак» в четвертый раз в сезоне победил ЦСКА в чемпионате КХЛ

«Спартак» в четвертый раз в сезоне победил ЦСКА в КХЛ

Матч завершился победой «Спартака» со счетом 4:1, дубль оформил Ансель Галимов

Ансель Галимов (Фото: Официальный сайт ХК «‎Спартак» (Москва))

«Спартак» победил ЦСКА в московском дерби в рамках регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).

У «красно-белых» шайбы забросили Михал Чайковски (11-я минута), Ансель Галимов (27, 59) и Адам Ружичка (59).

У ЦСКА отличился Егор Афанасьев (27).

«Спартак» выиграл второй матч подряд и занимает второе место в Западной конференции. У ЦСКА второе поражение и пятая строчка.

Команды в этом сезоне встречались в шестой раз, «красно-белые» выиграли четыре матча.