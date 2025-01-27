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Эксклюзив

Семин прокомментировал уход Черчесова из сборной Казахстана

Семин связал увольнение Черчесова из сборной Казахстана с результатами
Бывший главный тренер «Локомотива» отметил, что увольнение Станислава Черчесова обусловлено отсутствием результатов
Юрий Семин и Станислав Черчесов
Юрий Семин и Станислав Черчесов (Фото: Komsomolskaya Pravda / Global look press)

Уход Станислава Черчесова из сборной Казахстана — стандартная практика в тренерской деятельности. Об этом «РБК Спорту» заявил бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин.

«Произошли изменения в футбольной федерации Казахстана. Это часть тренерской профессии. Нет результата. По всей видимости, желали быстрого результата, поэтому происходит смена тренера. Я думаю, что ничего необычного нет, все стандартно. Есть результат — тренер работает дальше, нет результата — увольняют, находят какой-то компромисс. Думаю, что, возможно, с Черчесовым это было общее решение. Работы у Станислава непочатый край. В нашей лиге очень мало работает русских тренеров. У него хорошие заслуги в европейском чемпионате [победа с «Ференцварошем» в чемпионате Венгрии и с «Легией» в Польше. — «РБК Спорт»]. Он дважды становился чемпионом страны и в Венгрии, и в Польше. Поэтому жизнь продолжается», — сказал Семин.

Станислав Черчесов в понедельник покинул пост главного тренера сборной Казахстана, которую возглавлял с июня 2024 года. Вместе с ним ушел и весь тренерский штаб.

С момента назначения Черчесова сборная провела шесть матчей: пять из них закончились поражениями, а один — ничьей. Команда не смогла забить ни одного гола в Лиге наций, пропустив при этом 15 мячей.

В качестве тренера Черчесов в разные годы работал в клубах из Австрии, Венгрии и Польши, в московском «Спартаке» и сборной России.

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Полина Мельникова
Станислав Черчесов Юрий Семин Футбол сборная Казахстана по футболу сборная России по футболу тренер
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