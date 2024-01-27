Американец Штольц побил державшийся четыре года мировой рекорд Кулижникова

Американский конькобежец побил державшийся четыре года рекорд россиянина

Трехкратный чемпион мира Джордан Штольц улучшил мировой рекорд Павла Кулижникова на дистанции 1000 м

Джордан Штольц (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Американский конькобежец Джордан Штольц установил новый мировой рекорд на дистанции 1000 м.

19-летний Штольц выиграл забег на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити с результатом 1 минута 5,37 секунды.

Штольц улучшил достижение россиянина Павла Кулижникова (1.05,69), которое было установлено на этом же катке в феврале 2020 года.

Штольц является трехкратным чемпионом мира, пятикратным победителем юниорского мирового первенства.

Он стал первым представителем США, побившим мировой рекорд в индивидуальных соревнованиях по конькобежному спорту с тех пор, как Бриттани Боу сделала это на дистанции 1000 м среди женщин в марте 2019 года. Последним американцем, побившим индивидуальный мировой рекорд, был Шани Дэвис на дистанции 1500 м в декабре 2009 года.

Российские конькобежцы сейчас не могут выступать на международных соревнованиях из-за отстранения.