Американский конькобежец побил державшийся четыре года рекорд россиянина
Американский конькобежец Джордан Штольц установил новый мировой рекорд на дистанции 1000 м.
19-летний Штольц выиграл забег на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити с результатом 1 минута 5,37 секунды.
Штольц улучшил достижение россиянина Павла Кулижникова (1.05,69), которое было установлено на этом же катке в феврале 2020 года.
Штольц является трехкратным чемпионом мира, пятикратным победителем юниорского мирового первенства.
Он стал первым представителем США, побившим мировой рекорд в индивидуальных соревнованиях по конькобежному спорту с тех пор, как Бриттани Боу сделала это на дистанции 1000 м среди женщин в марте 2019 года. Последним американцем, побившим индивидуальный мировой рекорд, был Шани Дэвис на дистанции 1500 м в декабре 2009 года.
Российские конькобежцы сейчас не могут выступать на международных соревнованиях из-за отстранения.
Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики
Цифровая трансформация: от осознания до внедрения
Разные грани золота для бизнеса
Новые рынки, рост e-commerce и цифровая трансформация: тренды бизнеса
Навигатор лидера:
как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать
Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы
Популярные технологии 2023 года в практике российского бизнеса
Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»
UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ
Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы