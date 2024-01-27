«Зенит» представил форму в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда

В этой специальной форме команда 27 января сыграет товарищеский матч против «Урала»

Фото: ФК «Зенит»

«Зенит» на своем сайте представил специальную игровую форму, в которой 27 января сыграет в товарищеском матче против екатеринбургского «Урала» в Абу-Даби.

В этот день отмечается 80-летняя годовщина со дня снятия блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны.

За основу формы взяты цвета блокадной ленточки — оливковый и зеленый.

«Именно Ленточка Ленинградской Победы вдохновила на создание уникального комплекта формы «Зенита», за основу которого взяты ее цвета: оливковый символизирует победу, зеленый — жизнь», — говорится в сообщении «Зенита».

Игровая форма выполнена без нанесения логотипов спонсоров.

Матч против «Урала» начнется в 17:00 мск.

«Зенит» перед зимней паузой занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 36 очков в 18 турах. «Краснодар» лидирует (38).

В 19-м туре «Зенит» 2 марта примет московский «Спартак».