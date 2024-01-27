«Зенит» представил форму в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
«Зенит» на своем сайте представил специальную игровую форму, в которой 27 января сыграет в товарищеском матче против екатеринбургского «Урала» в Абу-Даби.
В этот день отмечается 80-летняя годовщина со дня снятия блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
За основу формы взяты цвета блокадной ленточки — оливковый и зеленый.
«Именно Ленточка Ленинградской Победы вдохновила на создание уникального комплекта формы «Зенита», за основу которого взяты ее цвета: оливковый символизирует победу, зеленый — жизнь», — говорится в сообщении «Зенита».
Игровая форма выполнена без нанесения логотипов спонсоров.
Матч против «Урала» начнется в 17:00 мск.
«Зенит» перед зимней паузой занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 36 очков в 18 турах. «Краснодар» лидирует (38).
В 19-м туре «Зенит» 2 марта примет московский «Спартак».
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