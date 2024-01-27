Россиянин забросил шайбу в овертайме и вошел в число звезд дня в НХЛ
Российский форвард «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич признан второй звездой прошедшего игрового дня в НХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.
Нападающий в игре против «Сиэтл Кракен» (4:3 ОТ) забросил две шайбы, в том числе победную в овертайме, а также отметился голевой передачей.
Всего в нынешнем сезоне на счету Бучневича 37 (16+21) очков в 45 матчах сезона, он является вторым бомбардиром команды.
Первой звездой дня стал форвард «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо, который сделал хет-трик в игре против «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:2).
Третьей звездой признали нападающего «Колорадо Эвеланш» Логана О'Коннора, на счету которого две шайбы и результативная передача в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (5:1).
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