Дончич четвертым в истории НБА набрал 73 очка в одном матче

Словенский защитник «Далласа» помог своей команде обыграть «Атланту» со счетом 148:143. В истории НБА только Дэвид Томпсон, Коби Брайант и Уилт Чемберлен набирали 73 и больше очков в одной игре

Лука Дончич (Фото: Todd Kirkland / Getty Images)

«Даллас Маверикс» обыграл «Атланту Хокс» со счетом 148:143 в гостевом матче регулярного чемпионата НБА.

Лучшим игроком встречи стал словенский разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич, который набрал 73 очка, сделал 10 подборов и семь передач. У «Атланты» 30 очков на счету Трея Янга.

Дончич стал четвертым игроком в истории НБА, кому удалось набрать 73 и более очков за один матч. Словенец показал лучший результат лиги с 22 января 2006 года, когда Коби Брайант из «Лос-Анджелес Лейкерс» набрал 81 очко в игре против «Торонто Рэпторс».

Больше очков в истории НБА набирал только Уилт Чемберлен (100). Дэвид Томпсон однажды набрал 73 очка.

24-летний Дончич установил рекорд результативности нынешнего сезона, превзойдя достижение центрового «Филадельфии Севенти Сиксерс» Джоэла Эмбиида, который 23 января набрал 70 очков.

Дончич был выбран «Атлантой Хокс» под общим третьим номером на драфте 2018 года, после чего сразу обменян в «Даллас». С 2015 по 2018 год словенец выступал за мадридский «Реал», с которым выиграл Евролигу (2018) и стал трехкратным чемпионом страны (2015, 2016, 2018). В НБА он четырежды участвовал в Матчах всех звезд (2020–2023), признавался лучшим новичком сезона (2019). В составе национальной сборной Дончич стал победителем чемпионата Европы (2017).