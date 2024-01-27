«Создал новую эпоху». Как «Ливерпуль» Клоппа изменил футбол

Юрген Клопп объявил об уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона. Благодаря немецкому специалисту в сезоне 2019/20 клуб впервые за девять лет стал чемпионом Англии. Как «Ливерпуль» Клоппа изменил футбол — в материале «РБК Спорт»

Юрген Клопп (Фото: Ryan Pierse / Getty Images)

Немецкий тренер Юрген Клопп объявил об уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона. «Я понимаю, что для многих людей это будет шоком, но я могу все объяснить, или, по крайней мере, попытаться. Мне нравится абсолютно все в этом клубе, мне нравится все в городе, все в наших болельщиках. Но то, что я принял такое решение, показывает вам, что я в нем убежден», — сказал Клопп.

По словам тренера, у него кончаются силы, чтобы продолжать занимать свою должность. «Очевидно, что сейчас у меня нет проблем. Но я уже давно знал, что мне придется объявить об этом в какой-то момент. Я знаю, что не смогу выполнять эту работу снова и снова, снова и снова», — добавил Клопп.

Клопп возглавляет «Ливерпуль» с октябре 2015 года. Под его руководством английский клуб в сезоне 2019/20 впервые с 1989 года выиграл чемпионат страны. Помимо этого команда в шестой раз в своей истории завоевала главный европейский трофей, выиграв Лигу чемпионов в сезоне 2018/19. Также Клопп завоевал с «Ливерпулем» Кубок Англии (2021/22), Кубок лиги (2021/22), Суперкубок Англии (2022), Суперкубок УЕФА (2019), команда дважды доходила до финала Лиги чемпионов (2017/18, 2021/22), один раз до финала Лиги Европы (2015/16).

«Ливерпуль» немецкого специалиста потерпел значительные изменения, оказав влияние на футбол. «РБК Спорт» собрал материал, как же команда Клоппа изменила футбол.

Гегенпрессинг

Клопп внедрил в «Ливерпуль» высокий и агрессивный прессинг, известный как «гегенпрессинг». Одна из наиболее эффективных тактических стратегий в мировом футболе стала ключевым составляющим в успехе команды. Гегенпрессинг позволяет «Ливерпулю» диктовать темп игры и оказывать давление на соперника, что часто приводит к ошибкам оппонентов и потере мяча.

Эксперты признают прессинг Клоппа в «Ливерпуле» как одну из ключевых составляющих успеха команды и одну из наиболее эффективных тактических стратегий в мировом футболе.

Также физическая форма игроков «Ливерпуля» позволяет вести агрессивный футбол на протяжении всего матча. С апреля 2023-го года Клопп начал переводить правого защитника команды Трент Александр-Арнольда во время игры ближе к центру, позволяя делать больше креативных действий в атаке.

Быстрые контратаки

Английская команда стала быстрее всех переходить из обороны в атаку. Ключевым фактором в быстрых контратаках «Ливерпуля» являются точные и быстрые вертикальные передачи. Когда команда после оборонительных действий перехватывает мяч, игроки «Ливерпуля» стремятся максимально использовать свободное пространство на поле.

Также Клопп поддерживает идею вовлечения вратаря в атаку. Так, голкипер «Ливерпуля» Алиссон принимает активное участие в быстрых контратаках команды. Более того, на счету вратаря с сезона 2019/20 три голевые передачи.

В сезоне 2022/23 Алиссон отдал третий ассист на египетского форварда Мохамеда Салаха и установил рекордное количество передач среди голкиперов на одного игрока.

Отношения с игроками

Клопп неоднократно заявлял, что для положительных результатов команды необходима позитивная атмосфера внутри клуба. Для многих игроков он является не просто тренером, а другом и членом семьи.

Полузащитник Алексис МакАллистер, который перешел в «Ливерпуль» летом 2023-го года, рассказал, что одноклубники подшучивают над игроком, называя Клоппа его отцом.

«Конечно же, я оценю наши отношения (с Клоппом. — РБК.) на 10 баллов. Я недавно перешел, но все идет идеально. Но многие мои партнеры поддразнивают меня и говорят, что теперь он мой папа. Отношения с ним идеальные, он очень харизматичный человек, который всегда старается быть рядом с игроками. <...>. Для меня большое удовольствие иметь возможность работать с ним», - отмечал Мак Аллистер La Nacion.

Хавбек Райан Гравенберх отмечал, что ощущает себя членом одной семьи с Клоппом. «Когда я пообщался с Клоппом, он произвел на меня хорошее впечатление. Сложилось впечатление, что мы члены одной семьи. Мне очень не хватало такого отношения в предыдущем клубе. Мы с тренером отлично понимаем друг друга», — цитирует Гравенберх Tribal Football.

Кроме того, помимо дружеских отношений с футболистами, Клопп открыт по отношению к болельщикам: он приезжает на вечеринки с участием фанатов. Также специалист ведет дружеские беседы не о футболе с сотрудниками клуба.

Мнение экспертов

Динияр Билялетдинов, бывший полузащитник «Эвертона» и сборной России

«Клопп много трофеев выиграл для клуба, уже имеется определенный почерк у команды, выработаны определенные ориентиры для других тренеров. Клопп — это тренер, который отработал очень достойно и сделал все возможное для завоевания трофеев. Единственное, что непонятно — это то, что он объявил это посередине чемпионата, это очень рискованно, когда команда находится на первом месте и борется за чемпионство. Это может серьезно помешать. Особенность команды Клоппа заключается в ее работоспособности, стабильности. Они очень избирательны в покупках и усилениях: важно, чтобы усиления сохраняли стиль и уровень команды. Опять же, игроки, которые приходили, они соответствовали этому уровню, поэтому и такая стабильность. Если работа в клубе выстроена правильно, то «Ливерпуль» сможет продолжить эту эпоху», — сказал Билилятдинов «РБК Спорт».

Юрий Семин, бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России

«Клопп — выдающийся тренер. Его влияние на мировой футбол колоссальное. Мне казалось, что «Ливерпуль» и Клопп — это единое целое, которое еще многие годы может вместе существовать, выигрывать и показывать высокий результат. Но такова ситуация у тренера. Он своим «Ливерпулем» оказал положительное влияние на весь футбол. При нем был тот футбол, который всегда побеждал. Он выигрывал множество трофеев с «Ливерпулем», однозначно это значимая эпоха для клуба», — сказал Семин «РБК Спорт».

Эрик тен Хаг, главный тренер «Манчестер Юнайтед»

«Я могу это понять. Девять лет — это долгий срок. Я думаю, что это период созидания, достижения целей, но также это и период неудач и тяжелых моментов. АПЛ — очень трудная лига. В сочетании с еврокубками, когда ты находишься здесь девять лет, это очень долгий период. Я могу понять, что у него заканчивается энергия. Это не пойдет на пользу АПЛ. Он создал новую эпоху, построил клуб и вернул его туда, где ему место. Клопп проделал потрясающую работу в «Ливерпуле», — цитирует тен Хага Manchester Evening News.

Джейми Каррагер, бывший защитник «Ливерпуля»

«Эта новость стала бы настоящим ударом для клуба в любой момент, когда бы об этом не объявили. Просто я думал, что это произойдет только через несколько лет. Что за тренер, что за человек! Юрген, нужно громко хлопнуть дверью!» — написал Каррагер на своей странице в Х (ранее Twitter).

Майк Гордон, президент компании Fenway Sports Group, владеющей «Ливерпулем»

«В соответствии с пожеланиями, выраженными Юргеном, мы прибережем выражение дани уважения до более подходящего времени, но, тем не менее, было бы упущением не воспользоваться этой возможностью и подтвердить, что его назначение стало одним из величайших благословений нашего периода владения клубом. Невероятные достижения прошедших лет говорят сами за себя, равно как и радость, которую Юрген и его команда принесли всем нам, болельщикам. Его многочисленные достижения никогда не будут восприниматься как нечто само собой разумеющееся. <...>. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы официально выразить нашу благодарность Юргену за все, что он сделал и продолжает делать для футбольного клуба «Ливерпуль». Спасибо, Юрген. Когда придет время, ты никогда не будешь один», — цитирует Гордона пресс-служба клуба.