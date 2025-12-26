Действующий олимпийский чемпион по прыжкам с трамплина завершил карьеру

Австриец Даниэль Хубер, который после Игр-2022 перенес несколько операций на бедре и колене, решил завершить карьеру в возрасте 32 лет

Даниэль Хубер (Фото: Lars Baron / Getty Images)

Действующий олимпийский чемпион по прыжкам с трамплина австриец Даниэль Хубер объявил о завершении карьеры в возрасте 32 лет.

«Прыжки с трамплина изменили мою жизнь. Взлеты и падения, мечты и моменты, которые останутся навсегда. Гонка подходит к концу, но путешествие продолжается», — написал Хубер в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

На Играх-2022 в Пекине Хубер завоевал золото в командном турнире в составе сборной Австрии. Также на его счету две серебряные награды на чемпионатах мира.

После триумфа в Пекине у Хубера возникли проблемы со здоровьем. В марте 2023 года он перенес операцию на бедре, а перед началом сезона 2024/25 — на колене.

Хотя Хубер вернулся к соревнованиям в сентябре на этапе Кубка континента в Хинтерцартене (Германия), олимпийский чемпион в итоге решил завершить свою карьеру, так и не приняв участия ни в одном этапе текущего сезона Кубка мира.