 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1 2,65 x 3,65 2 2,65 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ноттингем Форест Манчестер Сити 1 5,5 x 4,5 2 1,55 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Вулверхэмптон 1 1,25 x 6,4 2 11 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Астон Вилла 1 1,8 x 3,9 2 4,1 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Брайтон 1 1,38 x 5 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй легчайший вес Наоя Иноуэ Давид Пикассо 1 1,04 x 29 2 11,7 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,87 x 58 2 1,42 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,07 x 70 2 8,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,87 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,55
Олимпиада-2026⁠,
0

Действующий олимпийский чемпион по прыжкам с трамплина завершил карьеру

Действующий олимпийский чемпион по прыжкам с трамплина Хубер завершил карьеру
Сюжет
Олимпиада-2026
Австриец Даниэль Хубер, который после Игр-2022 перенес несколько операций на бедре и колене, решил завершить карьеру в возрасте 32 лет
Даниэль Хубер
Даниэль Хубер (Фото: Lars Baron / Getty Images)

Действующий олимпийский чемпион по прыжкам с трамплина австриец Даниэль Хубер объявил о завершении карьеры в возрасте 32 лет.

«Прыжки с трамплина изменили мою жизнь. Взлеты и падения, мечты и моменты, которые останутся навсегда. Гонка подходит к концу, но путешествие продолжается», — написал Хубер в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

На Играх-2022 в Пекине Хубер завоевал золото в командном турнире в составе сборной Австрии. Также на его счету две серебряные награды на чемпионатах мира.

После триумфа в Пекине у Хубера возникли проблемы со здоровьем. В марте 2023 года он перенес операцию на бедре, а перед началом сезона 2024/25 — на колене.

Хотя Хубер вернулся к соревнованиям в сентябре на этапе Кубка континента в Хинтерцартене (Германия), олимпийский чемпион в итоге решил завершить свою карьеру, так и не приняв участия ни в одном этапе текущего сезона Кубка мира.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
прыжки на лыжах с трамплина спортивная карьера Австрия Олимпиада-2026
Материалы по теме
В федерации оценили шансы прыгунов и двоеборцев отобраться на Олимпиаду
Спорт
FIS дала нейтральный статус российскому вице-чемпиону Олимпиады
Спорт
Роднина рассказала о невозможности поехать на Олимпиаду из-за санкций
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 17:59
Euractiv узнало дедлайн согласования Европой гарантий для Украины Политика, 21:29
Инвестиция в будущее страны: кто готовит новое поколение руководителей Стиль, 21:24
Как Москва готовит кадры для экономики будущего Отрасли, 21:23
«Цифра брокер» представил три сценария по индексу Мосбиржи в 2026 году Инвестиции, 21:15
Axios узнал о подготовке переговоров Зеленского, Трампа и лидеров ЕС Политика, 21:09
В чем золотопромышленники видят ресурс для увеличения энергомощностей Отрасли, 21:07
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла» РБК и Сбер, 21:07
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Аксаков сообщил об обсуждении создания в России исламского банка Политика, 20:57
В Санкт-Петербурге открыли две новые станции метро Общество, 20:55
Как обустроено пространство «Столешники Хаус» в особняке в центре Москвы Стиль, 20:55
20 видов спорта у дома: чем интересен квартал СОЮЗ у ВДНХ Недвижимость, 20:52
Функциональность и осмысленность: что такое новая загородная роскошь РБК и Папушево Парк, 20:50
Действующий олимпийский чемпион по прыжкам с трамплина завершил карьеру Спорт, 20:48
Почему управление доступом становится новым трендом в кибербезопасности Отрасли, 20:45