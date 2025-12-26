СКА второй раз в сезоне победил минское «Динамо» в матче КХЛ
Петербургский СКА обыграл минское «Динамо» со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
В составе победителей отличились Брендан Лайпсик (6-я минута), Матвей Поляков (14) и Михаил Воробьев (28, 60). У проигравших шайбу забросил Сэм Энэс (50).
Эта победа стала для команды тренера Игоря Ларионова шестой в восьми последних играх.
Ранее в нынешнем сезоне команды встречались один раз, победил тогда тоже СКА (3:2 ОТ).
СКА набрал 45 очков в 37 матчах и поднялся на шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 53 очками располагается на третьей строчке.
В следующем матче СКА 28 декабря на выезде сыграет с «Сочи», минское «Динамо» в тот же день примет «Динамо» из Москвы.
