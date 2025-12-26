Лидер КХЛ третий раз в сезоне проиграл «Авангарду»
Омский «Авангард» обыграл магнитогорский «Металлург» в серии послематчевых буллитов со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
«Металлург» открыл счет на 26-й минуте благодаря голу Люка Джонсона. «Авангард» смог сравнять счет только во втором периоде, на 42-й минуте, когда шайбу забросил Николай Прохоркин. В овертайме команды не сумели забить, и игра перешла в серию буллитов, где точнее оказались хозяева льда.
Это третья победа омской команды над магнитогорцами в четырех встречах нынешнего сезона КХЛ. Ранее «Авангард» побеждал на выезде в Магнитогорске и дома: 12 октября со счетом 5:1 и 27 ноября — 3:1.
Омский клуб после 37 сыгранных матчей набрал 53 очка и занимает вторую позицию в Восточной конференции. Магнитогорский «Металлург», несмотря на поражение, сохраняет лидерство с 60 очками после 38 встреч.
