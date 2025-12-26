 Перейти к основному контенту
Спорт
0

Лидер КХЛ третий раз в сезоне проиграл «Авангарду»

«Металлург» третий раз в сезоне КХЛ проиграл «Авангарду»
Омский «Авангард» в серии буллитов взял верх над магнитогорским «Металлургом» — лидером Восточной конференциий и КХЛ
ХК&nbsp;&quot;Авангард&quot;
ХК "Авангард" (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Омский «Авангард» обыграл магнитогорский «Металлург» в серии послематчевых буллитов со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

«Металлург» открыл счет на 26-й минуте благодаря голу Люка Джонсона. «Авангард» смог сравнять счет только во втором периоде, на 42-й минуте, когда шайбу забросил Николай Прохоркин. В овертайме команды не сумели забить, и игра перешла в серию буллитов, где точнее оказались хозяева льда.

Это третья победа омской команды над магнитогорцами в четырех встречах нынешнего сезона КХЛ. Ранее «Авангард» побеждал на выезде в Магнитогорске и дома: 12 октября со счетом 5:1 и 27 ноября — 3:1.

Омский клуб после 37 сыгранных матчей набрал 53 очка и занимает вторую позицию в Восточной конференции. Магнитогорский «Металлург», несмотря на поражение, сохраняет лидерство с 60 очками после 38 встреч.

