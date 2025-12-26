 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1 2,65 x 3,65 2 2,65 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Египет ЮАР 1 1,9 x 2,65 2 6 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ноттингем Форест Манчестер Сити 1 5,5 x 4,6 2 1,55 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Вулверхэмптон 1 1,23 x 6,5 2 11,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Астон Вилла 1 1,77 x 4 2 4,2 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Брайтон 1 1,38 x 5 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй легчайший вес Наоя Иноуэ Давид Пикассо 1 1,04 x 29 2 11,7 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,87 x 58 2 1,42 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,07 x 70 2 8,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,87 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,55
Спорт⁠,
0

Умер экс-помощник главного тренера сборной Франции по футболу

На 73-м году жизни умер бывший тренер «Марселя» и сборной Франции Жан-Луи Гассе
На 73-м году жизни скончался тренер Жан-Луи Гассе, работавший с национальной сборной и рядом клубов
Жан-Луи Гассе
Жан-Луи Гассе (Фото: MICHELE MARAVIGLIA / EPA / ТАСС)

В возрасте 72 лет умер бывший помощник главного тренера сборной Франции по футболу Жан-Луи Гассе, сообщает пресс-служба французского «Марсель», главным тренером которого Гассе работал в 2024 году и вывел в полуфинал Лиги Европы. Причина смерти не уточняется.

В сообщении «Марселя» отмечается, что клуб потерял «уважаемого в футболе человека, опытного специалиста». «Проработав в «Марселе» в непростой период, Жан-Луи Гассе всегда воплощал в себе определенные представления о футболе: строгость, скромность, трудолюбие и преданность», — пишет клуб.

Гассе занимал пост помощника главного тренера сборной Франции с 2010 по 2012 год, работая вместе с Лораном Бланом.

Он также возглавлял ряд французских клубов, включая «Монпелье», «Сент-Этьен» и «Бордо». В 2022-2024 годах Гассе руководил сборной Кот-д'Ивуара, но был уволен во время домашнего Кубка Африки-2024 после группового этапа.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Футбол сборная Франции по футболу
Материалы по теме
Футбольный «Спартак» продлил контракт с капитаном
Спорт
ФИФА запретила клубу Роналду регистрировать новых футболистов
Спорт
Немецкий футболист погиб в 34 года, упав с горнолыжного подъемника
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 17:59
Без лишнего шума: почему набирают популярность ретейл-медиа Отрасли, 18:23
Желающим сдать на права разрешат не предъявлять медицинские справки Общество, 18:20
Умер экс-помощник главного тренера сборной Франции по футболу Спорт, 18:14
Как искусственный интеллект оптимизирует бизнес-процессы Отрасли, 18:12
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
ЦБ установил официальный курс доллара на выходные и 29 декабря ниже ₽78 Инвестиции, 18:09
Как виртуальные операторы связи меняют банки и экосистемы в 2026 году Тренды, 18:04
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Перфекционизм крадет результаты: как перестать стремиться к совершенству Образование, 18:02
Минфин заложил в бюджет ₽50 млрд на закупку золота и алмазов
РАДИО
 Экономика, 18:02
Как сократить бюджет на командировки Отрасли, 17:58
В Чувашии дали 2,5 года бизнесмену, заставившему детей умыться зеленкой Общество, 17:52
Зачем бизнесу страховка от цифровых рисков 17:47
Власти Украины изучат возможность проведения выборов онлайн Политика, 17:35
Агент сообщил об интересе к 20-летнему футболисту ЦСКА за рубежом Спорт, 17:32