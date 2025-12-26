Умер экс-помощник главного тренера сборной Франции по футболу

На 73-м году жизни умер бывший тренер «Марселя» и сборной Франции Жан-Луи Гассе

Жан-Луи Гассе (Фото: MICHELE MARAVIGLIA / EPA / ТАСС)

В возрасте 72 лет умер бывший помощник главного тренера сборной Франции по футболу Жан-Луи Гассе, сообщает пресс-служба французского «Марсель», главным тренером которого Гассе работал в 2024 году и вывел в полуфинал Лиги Европы. Причина смерти не уточняется.

В сообщении «Марселя» отмечается, что клуб потерял «уважаемого в футболе человека, опытного специалиста». «Проработав в «Марселе» в непростой период, Жан-Луи Гассе всегда воплощал в себе определенные представления о футболе: строгость, скромность, трудолюбие и преданность», — пишет клуб.

Гассе занимал пост помощника главного тренера сборной Франции с 2010 по 2012 год, работая вместе с Лораном Бланом.

Он также возглавлял ряд французских клубов, включая «Монпелье», «Сент-Этьен» и «Бордо». В 2022-2024 годах Гассе руководил сборной Кот-д'Ивуара, но был уволен во время домашнего Кубка Африки-2024 после группового этапа.