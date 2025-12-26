 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
Агент сообщил об интересе к 20-летнему футболисту ЦСКА за рубежом

Агент сообщил об интересе к футболисту ЦСКА Абдулкадырову за рубежом
В этом сезоне Абдулкадыров сыграл за ЦСКА 13 матчей и не отметился результативными действиями
Джамалутдин Абдулкадыров
Джамалутдин Абдулкадыров (Фото: Пресс-служба ПФК ЦСКА)

Агент защитника ЦСКА Джамалутдина Абдулкадырова Таймаз Хархаров заявил «Спорт-Экспрессу» об интересе к футболисту со стороны зарубежных клубов.

«На сегодняшний день мы обсуждаем продление контракта. А Джамал настроен хорошо поработать на сборах и завоевать место в составе. Но это футбол, могут быть разные сценарии. К Джамалу есть интерес клубов РПЛ, а также некоторых зарубежных клубов», — сказал Хархаров.

В этом сезоне Абдулкадыров провел за московский клуб 13 игр, не отметившись результативными действиями. По оценке портала Transfermarkt, стоимость 20-летнего защитника составляет €1 млн.

В составе ЦСКА футболист является обладателем Кубка и Суперкубка России, а также бронзовым призером чемпионата страны. В июне Абдулкадыров дебютировал в составе сборной России в матче с Белоруссией.

Перед зимним перерывом команды Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграли 18 туров. ЦСКА занимает четвертое место турнирной таблицы, набрав 36 очков.

Авторы
Теги
Рената Утяева
Футбол ФК ЦСКА
