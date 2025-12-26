 Перейти к основному контенту
Клуб КХЛ расторг контракт с обладателем Кубка Гагарина спустя два месяца

ХК «Лада» расторгла контракт с обладателем Кубка Гагарина Бурдасовым
«Лада» занимает последнее место Западной конференции в турнирной таблице КХЛ
Антон Бурдасов
Антон Бурдасов (Фото: Пресс-служба ХК «Лада»)

Хоккейный клуб «Лада» из Тольятти расторг контракт с обладателем Кубка Гагарина Антоном Бурдасовым спустя два месяца после подписания контракта, сообщает пресс-служба клуба.

О сотрудничестве с нападающим «Лада» объявила 29 октября 2025 года. Контракт с ним был рассчитан до конца сезона. Однако спустя два месяца клуб объявил о расторжении договоренностей по соглашению обеих сторон. Причины не раскрываются.

За «Ладу» 34-летний нападающий сыграл 16 матчей и заработал 5 очков по системе гол+пас (3+2). Всего хоккеист провел в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 817 игр и набрал 431 очко (223+208).

Бурдасов является чемпионом мира 2011 года в составе молодежной сборной России и обладателем Кубка Гагарина в составе петербургского СКА (2015).

В текущем сезоне «Лада» идет на последнем,11-м месте, Западной конференции турнирной таблицы КХЛ. После 38 сыгранных матчей на счету команды 25 очков. Следующий матч клуб проведет 28 декабря с омским «Авангардом».

