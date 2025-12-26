 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1 2,7 x 3,65 2 2,59 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Египет ЮАР 1 2,05 x 3 2 4,33 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ноттингем Форест Манчестер Сити 1 5,5 x 4,6 2 1,55 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Вулверхэмптон 1 1,23 x 6,5 2 11,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Астон Вилла 1 1,8 x 3,95 2 4,15 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Брайтон 1 1,38 x 4,9 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй легчайший вес Наоя Иноуэ Давид Пикассо 1 1,04 x 29 2 11,7 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,87 x 58 2 1,42 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,07 x 70 2 8,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,87 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,55
Спорт⁠,
0

Кто из крупного бизнеса и политики возглавляет спортивные федерации

Олег Дерипаска 26 декабря стал президентом Федерации хоккея с мячом России. Кто еще из представителей крупного бизнеса или политики возглавляет спортивные федерации в России — в инфографике РБК
Олег Дерипаска
Олег Дерипаска (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Миллиардер Олег Дерипаска 26 декабря был избран на пост президента Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

Он стал 14-м представителем крупного бизнеса или политики, который возглавляет спортивные федерации России.

Российскую автомобильную федерацию возглавляет Борис Ротенберг, Федерацию водных видов спорта России — Дмитрий Мазепин, Федерация гандбола России — Сергей Шишкарев, Федерацию гимнастики России — Олег Белозеров, Федерацию каноэ России — Евгений Архипов, Всероссийскую федерацию легкой атлетики — Петр Фрадков, Федерацию настольного тенниса России — Александр Бабаков, Федерацию регби России — Игорь Артемьев, Федерацию санного спорта России — Наталия Гарт, Федерацию современного пятиборья России — Вячеслав Аминов, Российский футбольный союз — Александр Дюков, Федерацию хоккея на траве России — Антон Мороз, Российскую шахматную федерацию — Андрей Филатов.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Олег Дерипаска Борис Ротенберг Дмитрий Мазепин Сергей Шишкарев Олег Белозеров Петр Фрадков Александр Бабаков Игорь Артемьев Вячеслав Аминов Александр Дюков Андрей Филатов ...
Олег Дерипаска фото
Олег Дерипаска
предприниматель
2 января 1968 года
Дюков Александр фото
Дюков Александр
бизнесмен
13 декабря 1967 года
Материалы по теме
Дерипаска заявил, что ему предстоит сложная работа во главе ФХМР
Спорт
Дерипаску избрали президентом Федерации хоккея с мячом России
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 91,89 (-0,58) Инвестиции, 25 дек, 17:38 Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 77,88 (-0,55) Инвестиции, 25 дек, 17:38
Клуб КХЛ расторг контракт с обладателем Кубка Гагарина спустя два месяца Спорт, 16:47
Индия выразила опасения США после отмены собеседований на визу H-1B Политика, 16:45
Google заберет свои старые серверы у российских провайдеров Технологии и медиа, 16:36
Кто из крупного бизнеса и политики возглавляет спортивные федерации Спорт, 16:35
Что такое Майдан и как протесты изменили Украину База знаний, 16:33
Путин раскрыл, как выросло военное производство с 2022 года Политика, 16:32
Как развивать личный бренд для карьерного роста Образование, 16:29
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Национальный центр «Россия» и РУДН договорились о сотрудничестве Отрасли, 16:25
В Елисейском дворце признали неизбежность диалога с Путиным Политика, 16:25
Evolute анонсировала старт продаж полноприводного кроссовера i-Space Авто, 16:24
Минфин объяснил задержку продажи активов бизнесмена Струкова
РАДИО
 Бизнес, 16:21
Карлсен заставил ждать президента FIDE, опоздав на церемонию первого хода Спорт, 16:21
Мантуров пообещал за полгода перезапустить все иностранные автозаводы Авто, 16:18
Зеленский оценил готовность украинской версии мирного плана Политика, 16:17