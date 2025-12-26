Кто из крупного бизнеса и политики возглавляет спортивные федерации
Миллиардер Олег Дерипаска 26 декабря был избран на пост президента Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).
Он стал 14-м представителем крупного бизнеса или политики, который возглавляет спортивные федерации России.
Российскую автомобильную федерацию возглавляет Борис Ротенберг, Федерацию водных видов спорта России — Дмитрий Мазепин, Федерация гандбола России — Сергей Шишкарев, Федерацию гимнастики России — Олег Белозеров, Федерацию каноэ России — Евгений Архипов, Всероссийскую федерацию легкой атлетики — Петр Фрадков, Федерацию настольного тенниса России — Александр Бабаков, Федерацию регби России — Игорь Артемьев, Федерацию санного спорта России — Наталия Гарт, Федерацию современного пятиборья России — Вячеслав Аминов, Российский футбольный союз — Александр Дюков, Федерацию хоккея на траве России — Антон Мороз, Российскую шахматную федерацию — Андрей Филатов.
