Карлсен заставил ждать президента FIDE, опоздав на церемонию первого хода

Магнус Карлсен опоздал на первый ход чемпионата мира по рапиду

Шестнадцатый чемпион мира норвежец Магнус Карлсен опоздал на символический первый ход, который должны были совершить высокие гости

Магнус Карлсен (Фото: Maria Emelianova / AP / TASS )

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен опоздал на первый ход на чемпионате мира по рапиду и блицу в Катаре, сообщает ТАСС.

После церемонии открытия чемпионата мира по рапиду и блицу президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович и глава Ассоциации шахмат Катара Мохаммед Аль-Модиахи подошли к первой доске для совершения символического первого хода в партии Карлсена. Однако гроссмейстера на месте не оказалось.

Почетные гости уже собирались перейти к женскому турниру, когда в зал вбежал запоздавший Карлсен. Официальный аккаунт FIDE в X опубликовал видео с прибытием шахматиста, сопроводив его подписью: «Магнус Карлсен прибывает на первый раунд чемпионата мира по рапиду 2025!»

Карлсен в первом туре обыграл итальянского гроссмейстера Лоренцо Лодичи.

Норвежец пять раз становился чемпионом мира по рапиду и восемь раз выигрывал чемпионат мира по блицу.

Чемпионат мира проходит в Дохе с 26 по 30 декабря. Всего в мужском и женском турнирах выступят 47 шахматистов из России, в том числе Ян Непомнящий, Владислав Артемьев, Даниил Дубов, Александр Грищук и другие.