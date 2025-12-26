Карлсен заставил ждать президента FIDE, опоздав на церемонию первого хода
Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен опоздал на первый ход на чемпионате мира по рапиду и блицу в Катаре, сообщает ТАСС.
После церемонии открытия чемпионата мира по рапиду и блицу президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович и глава Ассоциации шахмат Катара Мохаммед Аль-Модиахи подошли к первой доске для совершения символического первого хода в партии Карлсена. Однако гроссмейстера на месте не оказалось.
Почетные гости уже собирались перейти к женскому турниру, когда в зал вбежал запоздавший Карлсен. Официальный аккаунт FIDE в X опубликовал видео с прибытием шахматиста, сопроводив его подписью: «Магнус Карлсен прибывает на первый раунд чемпионата мира по рапиду 2025!»
Карлсен в первом туре обыграл итальянского гроссмейстера Лоренцо Лодичи.
Норвежец пять раз становился чемпионом мира по рапиду и восемь раз выигрывал чемпионат мира по блицу.
Чемпионат мира проходит в Дохе с 26 по 30 декабря. Всего в мужском и женском турнирах выступят 47 шахматистов из России, в том числе Ян Непомнящий, Владислав Артемьев, Даниил Дубов, Александр Грищук и другие.
