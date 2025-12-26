 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1 2,7 x 3,65 2 2,59 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Египет ЮАР 1 2,05 x 3 2 4,33 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ноттингем Форест Манчестер Сити 1 5,5 x 4,6 2 1,55 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Вулверхэмптон 1 1,23 x 6,5 2 11,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Астон Вилла 1 1,8 x 3,95 2 4,15 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Брайтон 1 1,38 x 4,9 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй легчайший вес Наоя Иноуэ Давид Пикассо 1 1,04 x 29 2 11,7 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,87 x 58 2 1,42 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,07 x 70 2 8,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,87 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,55
Спорт⁠,
0

Карлсен заставил ждать президента FIDE, опоздав на церемонию первого хода

Магнус Карлсен опоздал на первый ход чемпионата мира по рапиду
Шестнадцатый чемпион мира норвежец Магнус Карлсен опоздал на символический первый ход, который должны были совершить высокие гости
Магнус Карлсен
Магнус Карлсен (Фото: Maria Emelianova / AP / TASS )

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен опоздал на первый ход на чемпионате мира по рапиду и блицу в Катаре, сообщает ТАСС.

После церемонии открытия чемпионата мира по рапиду и блицу президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович и глава Ассоциации шахмат Катара Мохаммед Аль-Модиахи подошли к первой доске для совершения символического первого хода в партии Карлсена. Однако гроссмейстера на месте не оказалось.

Почетные гости уже собирались перейти к женскому турниру, когда в зал вбежал запоздавший Карлсен. Официальный аккаунт FIDE в X опубликовал видео с прибытием шахматиста, сопроводив его подписью: «Магнус Карлсен прибывает на первый раунд чемпионата мира по рапиду 2025!»

Карлсен в первом туре обыграл итальянского гроссмейстера Лоренцо Лодичи.

Норвежец пять раз становился чемпионом мира по рапиду и восемь раз выигрывал чемпионат мира по блицу.

Чемпионат мира проходит в Дохе с 26 по 30 декабря. Всего в мужском и женском турнирах выступят 47 шахматистов из России, в том числе Ян Непомнящий, Владислав Артемьев, Даниил Дубов, Александр Грищук и другие.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
шахматы Магнус Карлсен
Материалы по теме
Глава ФШР назвал штаны Карлсена одной из главных интриг чемпионата мира
Спорт
Глава Чечни обыграл в шахматы министра спорта Ахмата Кадырова
Спорт
Шахматы после Илюмжинова: с какими проблемами столкнется Дворкович в ФИДЕ
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 91,89 (-0,58) Инвестиции, 25 дек, 17:38 Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 77,88 (-0,55) Инвестиции, 25 дек, 17:38
Клуб КХЛ расторг контракт с обладателем Кубка Гагарина спустя два месяца Спорт, 16:47
Индия выразила опасения США после отмены собеседований на визу H-1B Политика, 16:45
Google заберет свои старые серверы у российских провайдеров Технологии и медиа, 16:36
Кто из крупного бизнеса и политики возглавляет спортивные федерации Спорт, 16:35
Что такое Майдан и как протесты изменили Украину База знаний, 16:33
Путин раскрыл, как выросло военное производство с 2022 года Политика, 16:32
Как развивать личный бренд для карьерного роста Образование, 16:29
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Национальный центр «Россия» и РУДН договорились о сотрудничестве Отрасли, 16:25
В Елисейском дворце признали неизбежность диалога с Путиным Политика, 16:25
Evolute анонсировала старт продаж полноприводного кроссовера i-Space Авто, 16:24
Минфин объяснил задержку продажи активов бизнесмена Струкова
РАДИО
 Бизнес, 16:21
Карлсен заставил ждать президента FIDE, опоздав на церемонию первого хода Спорт, 16:21
Мантуров пообещал за полгода перезапустить все иностранные автозаводы Авто, 16:18
Зеленский оценил готовность украинской версии мирного плана Политика, 16:17