Чемпион ОИ Васильев осудил призыв Шевченко отстранить Россию от Игр

По мнению бывшего биатлониста, заявление главы Украинской ассоциации футбола могло быть продиктовано давлением или расчетом

Дмитрий Васильев (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев осудил заявление главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Шевченко о необходимости отстранения от Игр стран, поддерживающих Россию. Об этом он заявил «РИА Новости».

«Если раньше его воспринимали как разумного человека, то эти слова говорят о его неразумности», — прокомментировал Васильев.

По его мнению, такое высказывание может быть продиктовано внешним давлением или расчетом. «Скорее всего, его или просто заставили это сделать, или что-то пообещали <...> Это обычная торговля», — добавил спортсмен.

Ранее Шевченко в интервью шведской газете Dagens Nyheter раскритиковал решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских спортсменов до Олимпийских игр 2026 года.

Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.