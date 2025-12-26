Чемпион ОИ Васильев осудил призыв Шевченко отстранить Россию от Игр
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев осудил заявление главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Шевченко о необходимости отстранения от Игр стран, поддерживающих Россию. Об этом он заявил «РИА Новости».
«Если раньше его воспринимали как разумного человека, то эти слова говорят о его неразумности», — прокомментировал Васильев.
По его мнению, такое высказывание может быть продиктовано внешним давлением или расчетом. «Скорее всего, его или просто заставили это сделать, или что-то пообещали <...> Это обычная торговля», — добавил спортсмен.
Ранее Шевченко в интервью шведской газете Dagens Nyheter раскритиковал решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских спортсменов до Олимпийских игр 2026 года.
Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.
