Лидер КХЛ продлил контракт с главным тренером

Под руководством Андрея Разина магнитогорский «Металлург» выиграл Кубок Гагарина в 2024 году и возглавляет турнирную таблицу. Тренер продолжит работу с клубом еще на два года

Андрей Разин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» продлил контракт с главным тренером Андреем Разиным на два года — до конца сезона 2027/28. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков отметил, что продление контракта — логичный шаг для развития клуба. «Андрей Разин не боится принимать смелые решения, зачастую именно они переворачивают ход игры в нашу пользу. <...> Все в «Металлурге» уверены, что дальнейшее сотрудничество c Андреем Владимировичем принесет команде еще больше ярких побед», — заявил Бирюков.

Разин возглавил «Металлург» в межсезонье 2023 года и уже в свой первый сезон привел команду к победе в Кубке Гагарина. В текущем чемпионате КХЛ под его руководством магнитогорский клуб лидирует как в Восточной конференции, так и в общей таблице лиги.

Как игрок Разин дважды выигрывал чемпионат России в составе «Металлурга» и Евролиги, стал обладателем Кубка России, Суперкубка Европы, серебряным и дважды бронзовым призером чемпионата России и стал лучшим бомбардиром национального первенства.