«Челси» проиграл «Фулхэму», пропустив на 95-й минуте
«Челси» уступил «Фулхэму» в лондонском дерби в рамках 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), проиграв в турнире впервые с конца октября.
Матч на стадионе «Челси» закончился со счетом 1:2.
У хозяев отличился Коул Палмер на 16-й минуте, гости сравняли счет на 82-й благодаря Гарри Уилсону, а на пятой компенсированной минуте вырвали победу — забил Родриго Мунис Карвальо.
«Челси» занимает второе место в турнирной таблице, «Фулхэм» — восьмой.
Результаты других игр дня:
«Манчестер Сити» — «Эвертон» — 1:1;
«Борнмут» — «Кристал Пэлас» — 0:0;
«Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм» — 1:0;
«Ньюкасл» — «Астон Вилла» — 3:0;
«Саутгемптон» — «Вест Хэм» — 0:1.
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