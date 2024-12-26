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«Челси» проиграл «Фулхэму», пропустив на 95-й минуте

Матч завершился со счетом 2:1. «Челси» проиграл в премьер-лиге впервые за два месяца
Фото: Ryan Pierse / Getty Images
Фото: Ryan Pierse / Getty Images

«Челси» уступил «Фулхэму» в лондонском дерби в рамках 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), проиграв в турнире впервые с конца октября.

Матч на стадионе «Челси» закончился со счетом 1:2.

У хозяев отличился Коул Палмер на 16-й минуте, гости сравняли счет на 82-й благодаря Гарри Уилсону, а на пятой компенсированной минуте вырвали победу — забил Родриго Мунис Карвальо.

«Челси» занимает второе место в турнирной таблице, «Фулхэм» — восьмой.

Результаты других игр дня:

«Манчестер Сити» — «Эвертон» — 1:1;

«Борнмут» — «Кристал Пэлас» — 0:0;

«Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм» — 1:0;

«Ньюкасл» — «Астон Вилла» — 3:0;

«Саутгемптон» — «Вест Хэм» — 0:1.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Английская премьер-лига (АПЛ) Челси ФК Фулхэм
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