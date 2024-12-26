Футбольный ЦСКА объявил об уходе спортивного директора
Андрей Мовсесьян покинул пост спортивного директора ЦСКА по соглашению сторон, сообщила пресс-служба футбольного клуба.
Ранее в четверг об уходе Мовсесьяна писал «Спорт-Экспресс».
Мовсесьян работал в ЦСКА с 2012 года: сначала скаутом, с 2022-го — спортдиректором.
ЦСКА ушел на зимний перерыв, занимая шестое место в РПЛ и уступая восемь очков лидирующему «Краснодару».
Мовсесьяну 49 лет, он бывший футболист ЦСКА, «Москвы», «Терека» и других команд. Завершил игровую карьеру в 2010 году. На его счету 19 матчей и два гола за сборную Армении.
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