Футбольный ЦСКА объявил об уходе спортивного директора

Мовсесьян работал в ЦСКА с 2012 года, пост спортдиректора занимал с 2022-го. Контракт расторгнут по соглашению сторон

Андрей Мовсесьян (Фото: Телеграм-канал ПФК ЦСКА)

Андрей Мовсесьян покинул пост спортивного директора ЦСКА по соглашению сторон, сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Ранее в четверг об уходе Мовсесьяна писал «Спорт-Экспресс».

Мовсесьян работал в ЦСКА с 2012 года: сначала скаутом, с 2022-го — спортдиректором.

ЦСКА ушел на зимний перерыв, занимая шестое место в РПЛ и уступая восемь очков лидирующему «Краснодару».

Мовсесьяну 49 лет, он бывший футболист ЦСКА, «Москвы», «Терека» и других команд. Завершил игровую карьеру в 2010 году. На его счету 19 матчей и два гола за сборную Армении.