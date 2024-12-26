Экс-главе трех спортивных федераций дали 7 лет колонии за мошенничество

Алексей Власенко был арестован в 2021 году. Суд признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере — он был посредником между чиновницами и подрядчиками в деле о сорванных госконтрактах на закупку лекарств

Алексей Власенко (Фото: Стоян Васев / ТАСС)

Бывший президент всероссийских федераций по прыжкам в воду, водному поло и синхронному плаванию Алексей Власенко приговорен Таганским районным судом Москвы к семи годам в исправительной колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

По данным следствия, Власенко и другие фигуранты по делу организованной группой с использованием своего служебного положения совершили хищение федеральных средств бюджета, выделенных для реализации целевой программы.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела, Власенко был посредником между чиновницами Минпромторга и предпринимателями по контрактам на закупку лекарств на 450 млн руб. Обязательства по ним выполнены не были.

Обвинение просило дать Власенко, который был арестован еще в марте 2021-го, девять лет колонии.

Власенко входил в исполком Олимпийского комитета России, бюро Европейской лиги плавания (LEN) и технический комитет Международной федерации плавания (FINA).

В конце октября 2024-го российские федерации плавания, водного поло, синхронного плавания и прыжков в воду объединились в одну организацию — Федерацию водных видов спорта России, которую возглавил Дмитрий Мазепин.