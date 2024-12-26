Одного из лучших российских игроков в бенди дисквалифицировали за допинг
Трехкратный чемпион мира в составе сборной России по хоккею с мячом (бенди) Алмаз Миргазов дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил — в его пробе обнаружили остарин. Об этом сообщается на сайте международной федерации (FIB).
Нападающий сдал положительную пробу в соревновательный период.
Миргазов отстранен с 21 сентября 2023 года до 21 марта 2026-го.
В марте 2023-го Миргазов продлил контракт с московским «Динамо», за которое играл уже два сезона. В сезоне 2022/23 нападающий стал лучшим снайпером и бомбардиром суперлиги, забив 73 гола в 33 матчах.
Остарин (энобосарм) относится к классу селективных модуляторов андрогеновых рецепторов (SARM) и может использоваться с целью повышения физической выносливости и увеличения мышечной массы. Он был запрещен WADA в 2008 году.
Миргазову 32 года, он играл за кировскую «Родину», красногорский «Зоркий», красноярский «Енисей» и «Динамо». Является трехкратным чемпионом России, дважды становился самым ценным игроком чемпионата страны.
В 2016, 2018 и 2019 годах становился чемпионом мира.
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