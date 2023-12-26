Японец стал абсолютным чемпионом мира по боксу во втором легчайшем весе
Японский боксер Наоя Иноуэ стал абсолютным чемпионом мира во втором легчайшем весе (до 55,22 кг). В объединительном поединке, который состоялся в Токио, он победил филиппинца Марлона Тапалеса.
Поединок завершился нокаутом в десятом раунде.
Иноуэ защитил свои титулы по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO), а также отобрал принадлежащие Тапалесу чемпионские пояса во версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
На счету 30-летнего японца теперь 26 побед и ни одного поражения. 31-летний Тапалес потерпел четвертое поражение в карьере при 37 победах.
Иноуэ в декабре прошлого года стал абсолютным чемпионом мира в легчайшем весе (до 53,52 кг). Летом он поднялся во второй легчайших вес и отобрал титулы WBC и WBO у американца Стивена Фултона.
Ранее Иноуэ завоевывал чемпионские пояса в первом наилегчайшем весе (до 48,99 кг) и втором наилегчайшем весе (до 52,16 кг).