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Японец стал абсолютным чемпионом мира по боксу во втором легчайшем весе

Японец Иноуэ стал абсолютным чемпионом мира по боксу во второй весовой категории
Наоя Иноуэ объединил четыре чемпионских пояса, нокаутировав филиппинца Марлона Тапалеса. Ранее Иноуэ был абсолютным чемпионом мира в легчайшем весе
Наоя Иноуэ
Наоя Иноуэ (Фото: Hiroaki Yamaguchi / AFLO / Global Look Press)

Японский боксер Наоя Иноуэ стал абсолютным чемпионом мира во втором легчайшем весе (до 55,22 кг). В объединительном поединке, который состоялся в Токио, он победил филиппинца Марлона Тапалеса.

Поединок завершился нокаутом в десятом раунде.

Иноуэ защитил свои титулы по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO), а также отобрал принадлежащие Тапалесу чемпионские пояса во версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

На счету 30-летнего японца теперь 26 побед и ни одного поражения. 31-летний Тапалес потерпел четвертое поражение в карьере при 37 победах.

Иноуэ в декабре прошлого года стал абсолютным чемпионом мира в легчайшем весе (до 53,52 кг). Летом он поднялся во второй легчайших вес и отобрал титулы WBC и WBO у американца Стивена Фултона.

Ранее Иноуэ завоевывал чемпионские пояса в первом наилегчайшем весе (до 48,99 кг) и втором наилегчайшем весе (до 52,16 кг).

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Иван Витченко Иван Витченко
бокс Наоя Иноуэ
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