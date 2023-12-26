Льва Яшина включили в список самых влиятельных футболистов в истории
Британский журнал FourFourTwo составил список топ-50 самых влиятельных футболистов всех времен. В него вошел олимпийский чемпион (1956) и чемпион Европы (1960) в составе сборной СССР Лев Яшин.
Список составлен в алфавитном порядке. В нем в том числе присутствуют бразильцы Пеле и Неймар, португалец Криштиану Роналду, аргентинцы Лионель Месси и Диего Марадона, француз Зинедин Зидан и англичанин Дэвид Бекхэм.
В ноябре FourFourTwo поставил Яшина на 16-е место в рейтинге лучших игроков в истории чемпионатов мира.
Яшин — единственный вратарь в истории футбола, получивший «Золотой мяч» — приз лучшему игроку года (1963). Он был признан ФИФА лучшим вратарем XX века.
Яшин всю карьеру провел в составе московского «Динамо». Пять раз выиграл чемпионат СССР, трижды — Кубок страны. За сборную СССР сыграл 74 матча, пропустил 70 голов.