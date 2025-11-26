ЦСКА вырвал путевку в полуфинал Кубка России у махачкалинского «Динамо»
Московский ЦСКА победил махачкалинское «Динамо» в четвертьфинале «пути РПЛ» «Фонбет» — Кубка России в серии пенальти и вышел в полуфинал.
Первая игра в Каспийске 5 ноября закончилась победой дагестанской команды со счетом 1:0. Ответная игра в Москве завершилась со счетом 2:1.
У «Динамо» Андрес Аларкон на восьмой минуте забил в ворота ЦСКА, а на 68-й — в свои. Решающий гол на 90-й минуте на счету Матии Поповича.
В серии пенальти точнее были «армейцы» (5:4), у которых Игорь Акинфеев отбил один из ударов ногой.
ЦСКА, действующий обладатель Кубка России, в полуфинале сыграет с «Краснодаром».
«Динамо» продолжит выступление в нижней сетке плей-офф.
