ЦСКА вышел в полуфинал Кубка России, победив по пенальти махачкалинское «Динамо»

ЦСКА вырвал путевку в полуфинал Кубка России у махачкалинского «Динамо»

ЦСКА проиграл «Динамо» первый матч, во втором вырвал победу на 90-й минуте и выиграл серию пенальти благодаря сейву Акинфеева

Игорь Акинфеев (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Московский ЦСКА победил махачкалинское «Динамо» в четвертьфинале «пути РПЛ» «Фонбет» — Кубка России в серии пенальти и вышел в полуфинал.

Первая игра в Каспийске 5 ноября закончилась победой дагестанской команды со счетом 1:0. Ответная игра в Москве завершилась со счетом 2:1.

У «Динамо» Андрес Аларкон на восьмой минуте забил в ворота ЦСКА, а на 68-й — в свои. Решающий гол на 90-й минуте на счету Матии Поповича.

В серии пенальти точнее были «армейцы» (5:4), у которых Игорь Акинфеев отбил один из ударов ногой.

ЦСКА, действующий обладатель Кубка России, в полуфинале сыграет с «Краснодаром».

«Динамо» продолжит выступление в нижней сетке плей-офф.