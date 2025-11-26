Тренер рассказал о сидящем внутри Даниила Медведева «маленьком монстре»

Симон: с маленьким монстром внутри Медведева сложно справиться во время матча

Жиль Симон проработал с Медведевым год. Он рассказал, что ему нравилось работать с россиянином, но ему сложно было убедить его что-то изменить по ходу матчей

Даниил Медведев (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Работавший с Даниилом Медведевым в 2024 году тренер Жиль Симон заявил Eurosport, что ему было непросто переубедить российского теннисиста менять свою игру во время матчей.

Бывшая шестая ракетка мира Симон присоединился к команде Медведева в феврале 2024 года, а спустя год они расстались.

«Он невероятно приятен вне корта, но когда он на площадке во время матча, внутри него живет маленький монстр, с которым нелегко справиться», — сказал Симон, отметив, что все остальное в работе с Медведевым было «чистой радостью».

Симон признал, что изменить что-то в игре 28-летнего теннисиста гораздо сложнее, чем у более молодого спортсмена.

Медведев говорил, что идеи и все, что Симон привносил в работу, «были великолепны», но они «оказались слишком разными в некоторых областях».

Медведев в этом году впервые с 2023-го выиграл турнир ATP, одержав победу в Алма-Ате. Теннисист занимает 13-е место в рейтинге.

В конце августа, после неудачи на US Open, Медведев расстался и с тренером Жилем Сервара, с которым работал с 2017 года.