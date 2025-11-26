19-летний шахматист из Узбекистана выиграл Кубок мира

Жавохир Синдаров обыграл Вэй И на тай-брейке. Ранее бронзу турнира взял россиянин Андрей Есипенко

Жавохир Синдаров (Фото: Gregor Fischer / dpa / Global Look Press)

Гроссмейстер из Узбекистана Жавохир Синдаров выиграл Кубок мира в Гоа (Индия).

В финале во второй партии тай-брейка Синдаров черными фигурами обыграл китайца Вэй И.

Синдаров, Вэй И и россиянин Андрей Есипенко завоевали право выступить на турнире претендентов 2026 года.

Синдаров стал гроссмейстером в 12 лет, в 2022-м помог сборной выиграть Всемирную шахматную олимпиаду.

В предыдущий раз, в 2023-м, Кубок мира выиграл Магнус Карлсен.