19-летний шахматист из Узбекистана выиграл Кубок мира
Гроссмейстер из Узбекистана Жавохир Синдаров выиграл Кубок мира в Гоа (Индия).
В финале во второй партии тай-брейка Синдаров черными фигурами обыграл китайца Вэй И.
Синдаров, Вэй И и россиянин Андрей Есипенко завоевали право выступить на турнире претендентов 2026 года.
Синдаров стал гроссмейстером в 12 лет, в 2022-м помог сборной выиграть Всемирную шахматную олимпиаду.
В предыдущий раз, в 2023-м, Кубок мира выиграл Магнус Карлсен.
