Неймар получил травму колена и может не сыграть до конца года

Неймар получил травму колена за три матча до конца сезона в Бразилии

У форварда проблемы с мениском. Он может не помочь находящемуся в зоне вылета «Сантосу» в трех оставшихся матчах сезона

Неймар (Фото: Imago / Global Look Press)

Бразильский нападающий Неймар получил травму колена и может не сыграть за «Сантос» до конца года, пишут Globo и CNN Brasil.

33-летний футболист почувствовал дискомфорт в левом колене неделю назад и уже пропустил один матч.

«Сантосу», который находится в зоне вылета, осталось провести три игры в чемпионате Бразилии.

Неймар вернулся в родной «Сантос» в январе, его контракт действует до конца года.

Неймар из-за травмы и операции досрочно завершил последний сезон в ПСЖ (2022/23), почти не играл за саудовский «Аль-Хиляль» из-за травмы колена и несколько раз получал повреждения после возвращения в «Сантос».

Нападающий забил 79 голов в 128 матчах сборной Бразилии и является лучшим бомбардиром в истории команды.