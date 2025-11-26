 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Неймар получил травму колена за три матча до конца сезона в Бразилии

Неймар получил травму колена и может не сыграть до конца года
У форварда проблемы с мениском. Он может не помочь находящемуся в зоне вылета «Сантосу» в трех оставшихся матчах сезона
Неймар
Неймар (Фото: Imago / Global Look Press)

Бразильский нападающий Неймар получил травму колена и может не сыграть за «Сантос» до конца года, пишут Globo и CNN Brasil.

33-летний футболист почувствовал дискомфорт в левом колене неделю назад и уже пропустил один матч.

«Сантосу», который находится в зоне вылета, осталось провести три игры в чемпионате Бразилии.

Неймар вернулся в родной «Сантос» в январе, его контракт действует до конца года.

Неймар из-за травмы и операции досрочно завершил последний сезон в ПСЖ (2022/23), почти не играл за саудовский «Аль-Хиляль» из-за травмы колена и несколько раз получал повреждения после возвращения в «Сантос».

Нападающий забил 79 голов в 128 матчах сборной Бразилии и является лучшим бомбардиром в истории команды.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
Неймар
Неймар Сантос фото
Неймар Сантос
спортсмен, футболист
5 февраля 1992 года
