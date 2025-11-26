Неймар получил травму колена за три матча до конца сезона в Бразилии
Бразильский нападающий Неймар получил травму колена и может не сыграть за «Сантос» до конца года, пишут Globo и CNN Brasil.
33-летний футболист почувствовал дискомфорт в левом колене неделю назад и уже пропустил один матч.
«Сантосу», который находится в зоне вылета, осталось провести три игры в чемпионате Бразилии.
Неймар вернулся в родной «Сантос» в январе, его контракт действует до конца года.
Неймар из-за травмы и операции досрочно завершил последний сезон в ПСЖ (2022/23), почти не играл за саудовский «Аль-Хиляль» из-за травмы колена и несколько раз получал повреждения после возвращения в «Сантос».
Нападающий забил 79 голов в 128 матчах сборной Бразилии и является лучшим бомбардиром в истории команды.
