В Союзе биатлонистов допустили перенос гонки Кубка России из-за морозов

В Ханты-Мансийске 28 ноября ожидается температура ниже 25 градусов. В СБР сообщили, что запланированный на этот день мужской спринт могут отменить или перенести на более позднее время

Биатлонист Эдуард Латыпов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Мужской спринт на первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске могут перенести на более позднее время или отменить из-за морозной погоды, рассказал «Матч ТВ» исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак.

Кубок России стартует 27 ноября женским спринтом, мужская гонка запланирована на следующий день, когда ожидается температура ниже 25 градусов мороза.

«По правилам, соревнования без ветра можно проводить при температуре до минус 20, но конкретное решение будет приниматься жюри, которое соберется за 15 минут до пристрелки», — сказал Пак.

По его словам, организаторы надеются, что днем в Ханты-Мансийске потеплеет.

Также на первом этапе Кубка запланированы смешанная эстафета и гонки преследования.

Российские биатлонисты не выступают на турнирах IBU с 2022 года, они в основном соревнуются между собой и с белорусами, которые также отстранены.