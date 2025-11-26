Трехкратная олимпийская чемпионка Колесниченко завершила карьеру

Синхронистка Светлана Колесниченко выиграла золото на Олимпиаде в 2016 году, а также два золота на Играх-2020

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко объявила об уходе из спорта. Об этом она сообщила «Матч ТВ».

Синхронистка заявила, что думала о завершении профессиональной карьеры еще в 2024 году — на Играх БРИКС в Казани. «Потом я решила подумать о будущем, отдохнуть, заняться здоровьем. Я была единственной из нашего состава сборной, кто не брал перерыв в карьере. За последние 15 лет я ни одного сезона не пропускала, не отдыхала», — сказала Колесниченко.

Колесниченко рассказала, что после обсуждения сложившейся ситуации с экс-тренером сборной России Татьяной Покровской и нынешним старшим тренером национальной команды Татьяной Данченко ей дали время на обдумывание дальнейших действий. В итоге она решила продолжить двигаться вперед.

Спортсменка отметила, что пока ей сложно говорить про планы на будущее.

В активе Колесниченко победа на Олимпиаде-2016 в групповых упражнениях, а также два золота Игр-2020 (в дуэте и группе). Кроме того, она 16 раз становилась чемпионкой мира и 11 раз — чемпионкой Европы.