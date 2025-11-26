Олимпийский чемпион Зубов вошел в тренерский штаб «Трактора»
Олимпийский чемпион 1992 года Сергей Зубов вошел в тренерский штаб челябинского «Трактора», сообщает пресс-служба клуба.
55-летний Зубов подписал контракт до конца текущего сезона 2025/26, заняв должность ассистента главного тренера челябинской команды Рафаэля Рише.
Зубов работал главным тренером «Сочи» с 2024 по 2025 год, а также в период с 2017 года по 2019-й. С июля 2022 года он являлся членом тренерского штаба петербургского СКА.
Также специалист возглавлял молодежную сборную России на чемпионате мира 2022 года, который был сначала остановлен из-за пандемии короновируса, а затем проведен без участия россиян в связи с конфликтом на Украине.
В своей игровой карьере Зубов стал чемпионом Олимпийских игр 1992 года и двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» (1994) и «Даллас Старз» (1999). В 2019 году он был включен в Зал хоккейной славы.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили