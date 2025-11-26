Олимпийский чемпион Зубов вошел в тренерский штаб «Трактора»

Соглашение со специалистом рассчитано до конца текущего сезона

Фото: Валерия Калугина / ТАСС

Олимпийский чемпион 1992 года Сергей Зубов вошел в тренерский штаб челябинского «Трактора», сообщает пресс-служба клуба.

55-летний Зубов подписал контракт до конца текущего сезона 2025/26, заняв должность ассистента главного тренера челябинской команды Рафаэля Рише.

Зубов работал главным тренером «Сочи» с 2024 по 2025 год, а также в период с 2017 года по 2019-й. С июля 2022 года он являлся членом тренерского штаба петербургского СКА.

Также специалист возглавлял молодежную сборную России на чемпионате мира 2022 года, который был сначала остановлен из-за пандемии короновируса, а затем проведен без участия россиян в связи с конфликтом на Украине.

В своей игровой карьере Зубов стал чемпионом Олимпийских игр 1992 года и двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» (1994) и «Даллас Старз» (1999). В 2019 году он был включен в Зал хоккейной славы.