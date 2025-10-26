«Краснодар» вернул лидерство в РПЛ после победы над «Рубином»
Действующий чемпион РПЛ «Краснодар» победил казанский «Рубин» в домашнем матче 13-го тура со счетом 1:0.
Гол забил Виктор Са на 13-й минуте.
«Краснодар» набрал 29 очков и впервые с девятого тура снова возглавил турнирную таблицу.
У «Рубина» второе поражение подряд и седьмое место (18 очков).
В 14-м туре «Краснодар» 2 ноября примет московский «Спартак», а «Рубин» 1 ноября — столичное «Динамо».
