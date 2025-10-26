 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига Зенит Динамо 1 1,04 x 14 2 100 Футбол Россия. Премьер-Лига Пари НН Балтика 1 17 x 1,03 2 16 Футбол Россия. Премьер-Лига Краснодар Рубин 1 1,02 x 18 2 100 Футбол Испания. Примера дивизион Реал Барселона 1 1,06 x 10 2 100 Футбол Италия. Серия А Лацио Ювентус 1 3,55 x 3,1 2 2,25 Футбол Англия. Премьер-Лига Астон Вилла Манчестер Сити 1 1,07 x 9,5 2 100 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

«Краснодар» вернул лидерство в РПЛ после победы над «Рубином»

Матч в Краснодаре закончился со счетом 1:0, гол забил Виктор Са
Фото: Телеграм-канал ФК «Краснодар»
Фото: Телеграм-канал ФК «Краснодар»

Действующий чемпион РПЛ «Краснодар» победил казанский «Рубин» в домашнем матче 13-го тура со счетом 1:0.

Гол забил Виктор Са на 13-й минуте.

«Краснодар» набрал 29 очков и впервые с девятого тура снова возглавил турнирную таблицу.

У «Рубина» второе поражение подряд и седьмое место (18 очков).

В 14-м туре «Краснодар» 2 ноября примет московский «Спартак», а «Рубин» 1 ноября — столичное «Динамо».

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Краснодар ФК Рубин Казань
Материалы по теме
«Зенит» победил «Динамо» в центральном матче тура РПЛ
Спорт
«Локомотив» не смог обыграть клуб Дзюбы, но снова возглавил РПЛ
Спорт
«Балтика» не смогла победить аутсайдера РПЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
В Черном море вблизи Стамбула произошло землетрясение Общество, 22:35
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:30
Лавров связал признание независимости Украины с режимом в ней Политика, 22:18
В России за четыре часа уничтожили 22 украинских беспилотника Политика, 22:05
Как совместить бизнес, спорт, вино и удовольствие Вино, 22:03
ПВО уничтожила еще четыре летевших на Москву дрона Политика, 21:53
Пресс-служба Олимпиады-2026 удалила фотоколлаж с Валиевой из соцсети Спорт, 21:52
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 21:50
«Краснодар» вернул лидерство в РПЛ после победы над «Рубином» Спорт, 21:46
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
Лавров заявил о готовности Путина принять концепцию США по Украине Политика, 21:41
Киев сообщил о решении по дополнительным истребителям Mirage Политика, 21:34
Как при оплате по биометрии работает сервис подтверждения возраста Отрасли, 21:11
В Британии предупредили Киев об ущербе отношениям из-за дела экс-нардепа Политика, 20:58