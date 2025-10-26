 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига Зенит Динамо 1 1,04 x 14 2 100 Футбол Россия. Премьер-Лига Пари НН Балтика 1 17 x 1,03 2 16 Футбол Россия. Премьер-Лига Краснодар Рубин 1 1,16 x 5,9 2 47 Футбол Испания. Примера дивизион Реал Барселона 1 1,06 x 10 2 100 Футбол Италия. Серия А Лацио Ювентус 1 3,45 x 3,15 2 2,25 Футбол Англия. Премьер-Лига Астон Вилла Манчестер Сити 1 1,07 x 9,5 2 100 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

У двух команд РПЛ возникли проблемы с перелетами

У «Локомотива» и «Сочи» возникли проблемы с перелетами
Самолет с игроками «Сочи» вместо Грозного сел в Махачкале из-за погодных условий, чартер с футболистами «Локомотива» не смог вылететь вовремя из Саранска по техническим причинам

Самолет с футболистами «Сочи», которые летели в Грозный на матч с «Ахматом», совершил вынужденную посадку в Махачкале, сообщили ТАСС в пресс-службе клуба.

«Сесть в Грозном не удалось из-за неблагоприятных погодных условий», — объяснили в пресс-службе «Сочи».

Матч «Ахмат» — «Сочи» запланирован на 27 октября (19:30 мск).

Еще один клуб РПЛ, московский «Локомотив», в воскресенье по техническим причинам не смог вовремя вылететь из Саранска после игры с тольяттинским «Акроном» (1:1), сообщает «Матч ТВ». Часть игроков и персонала вернулась в город, другая осталась в аэропорту.

«Локомотив» лидирует в турнирной таблице РПЛ, «Ахмат» — восьмой, «Сочи» — последний.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Локомотив Москва ФК Сочи
Материалы по теме
«Зенит» победил «Динамо» в центральном матче тура РПЛ
Спорт
«Балтика» не смогла победить аутсайдера РПЛ
Спорт
«Локомотив» не смог обыграть клуб Дзюбы, но снова возглавил РПЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
В Британии предупредили Киев об ущербе отношениям из-за дела экс-нардепа Политика, 20:58
У двух команд РПЛ возникли проблемы с перелетами Спорт, 20:55
В аэропорту Калуги второй раз за день ввели ограничения на полеты Политика, 20:50
Зеленский заявил о боях в Покровске после данных об окружении там ВСУ Политика, 20:46
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
В Краснодарском крае автомобиль пытался переехать толпу около клуба Общество, 20:36
Мэру Гюмри предъявили новое обвинение из-за слов о союзе с Россией Политика, 20:26
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
«Реал» впервые за полтора года победил «Барселону» Спорт, 20:23
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 20:00
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
ЦСКА впервые в сезоне выиграл четыре матча подряд в КХЛ Спорт, 19:47
Четыре жителя Белгородской области пострадали в результате атаки дронов Политика, 19:44
Губернатор Калифорнии не исключил своего выдвижения на выборах президента Политика, 19:41