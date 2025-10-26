У двух команд РПЛ возникли проблемы с перелетами

У «Локомотива» и «Сочи» возникли проблемы с перелетами

Самолет с игроками «Сочи» вместо Грозного сел в Махачкале из-за погодных условий, чартер с футболистами «Локомотива» не смог вылететь вовремя из Саранска по техническим причинам

Самолет с футболистами «Сочи», которые летели в Грозный на матч с «Ахматом», совершил вынужденную посадку в Махачкале, сообщили ТАСС в пресс-службе клуба.

«Сесть в Грозном не удалось из-за неблагоприятных погодных условий», — объяснили в пресс-службе «Сочи».

Матч «Ахмат» — «Сочи» запланирован на 27 октября (19:30 мск).

Еще один клуб РПЛ, московский «Локомотив», в воскресенье по техническим причинам не смог вовремя вылететь из Саранска после игры с тольяттинским «Акроном» (1:1), сообщает «Матч ТВ». Часть игроков и персонала вернулась в город, другая осталась в аэропорту.

«Локомотив» лидирует в турнирной таблице РПЛ, «Ахмат» — восьмой, «Сочи» — последний.