У двух команд РПЛ возникли проблемы с перелетами
Самолет с футболистами «Сочи», которые летели в Грозный на матч с «Ахматом», совершил вынужденную посадку в Махачкале, сообщили ТАСС в пресс-службе клуба.
«Сесть в Грозном не удалось из-за неблагоприятных погодных условий», — объяснили в пресс-службе «Сочи».
Матч «Ахмат» — «Сочи» запланирован на 27 октября (19:30 мск).
Еще один клуб РПЛ, московский «Локомотив», в воскресенье по техническим причинам не смог вовремя вылететь из Саранска после игры с тольяттинским «Акроном» (1:1), сообщает «Матч ТВ». Часть игроков и персонала вернулась в город, другая осталась в аэропорту.
«Локомотив» лидирует в турнирной таблице РПЛ, «Ахмат» — восьмой, «Сочи» — последний.
