ЦСКА впервые в сезоне выиграл четыре матча подряд в КХЛ
Московский ЦСКА победил хабаровский «Амур» в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ со счетом 2:1.
У ЦСКА забили Иван Дроздов (25-я минута) и Никита Нестеров (30). У «Амура» отличился Игнат Коротких (8).
«Армейцы» выиграли четвертый матч подряд (впервые в этом сезоне) и занимают седьмое место в Западной конференции. У «Амура» восьмая строчка в Восточной конференции.
В параллельном матче нижегородское «Торпедо» обыграло екатеринбургский «Автомобилист со счетом 7:4 — это самая результативная встреча команд за семь сезонов. Четвертую шайбу «Автомобилиста» забросил Анатолий Голышев, вернувшийся в состав после дисквалификации за допинг.
Результаты других матчей:
«Северсталь» — «Шанхай Дрэгонс» — 4:1;
«Спартак» — «Сочи» — 5:3.
