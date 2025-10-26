 Перейти к основному контенту
Футбол Россия. Премьер-Лига Зенит Динамо 1 1,04 x 14 2 100 Футбол Россия. Премьер-Лига Пари НН Балтика 1 17 x 1,03 2 16 Футбол Россия. Премьер-Лига Краснодар Рубин 1 1,16 x 5,9 2 47 Футбол Испания. Примера дивизион Реал Барселона 1 1,06 x 10 2 100 Футбол Италия. Серия А Лацио Ювентус 1 3,45 x 3,15 2 2,25 Футбол Англия. Премьер-Лига Астон Вилла Манчестер Сити 1 1,07 x 9,5 2 100 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
ЦСКА впервые в сезоне выиграл четыре матча подряд в КХЛ

ЦСКА победил «Амур» и впервые в сезоне выиграл четыре матча подряд в КХЛ
«Армейцы» одержали волевую победу со счетом 2:1
Фото: Официальный сайт ХК ЦСКА (cska-hockey.ru)
Фото: Официальный сайт ХК ЦСКА (cska-hockey.ru)

Московский ЦСКА победил хабаровский «Амур» в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ со счетом 2:1.

У ЦСКА забили Иван Дроздов (25-я минута) и Никита Нестеров (30). У «Амура» отличился Игнат Коротких (8).

«Армейцы» выиграли четвертый матч подряд (впервые в этом сезоне) и занимают седьмое место в Западной конференции. У «Амура» восьмая строчка в Восточной конференции.

В параллельном матче нижегородское «Торпедо» обыграло екатеринбургский «Автомобилист со счетом 7:4 — это самая результативная встреча команд за семь сезонов. Четвертую шайбу «Автомобилиста» забросил Анатолий Голышев, вернувшийся в состав после дисквалификации за допинг.

Результаты других матчей:

«Северсталь» — «Шанхай Дрэгонс» — 4:1;

«Спартак» — «Сочи» — 5:3.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Анна Сатдинова
КХЛ ХК ЦСКА ХК Амур
