«Манчестер Сити» проиграл «Астон Вилле» после отмены гола на 90-й минуте

Матч завершился со счетом 1:0, в концовке не засчитали гол Холанда из-за офсайда. «Манчестер Сити» проиграл впервые за шесть матчей АПЛ

Эрлинг Холанд (Фото: Shaun Botterill / Getty Images)

«Манчестер Сити» уступил «Астон Вилле» в гостевом матче девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Матч в Бирмингеме закончился со счетом 1:0.

Мяч забил Мэтти Кэш на 19-й минуте.

Гости сравняли счет на 90-й благодаря Эрлингу Холанду, но гол отменили после вмешательства VAR из-за офсайда.

«Астон Вилла» набрала 15 очков и поднялась на седьмое место в таблице. Команда Унаи Эмери выиграла у «Сити» третий домашний матч подряд.

У «Манчестер Сити», проигравшего в АПЛ впервые за шесть матчей, 16 очков и четвертое место.