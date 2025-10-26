«Манчестер Сити» проиграл «Астон Вилле» после отмены гола на 90-й минуте
«Манчестер Сити» уступил «Астон Вилле» в гостевом матче девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Матч в Бирмингеме закончился со счетом 1:0.
Мяч забил Мэтти Кэш на 19-й минуте.
Гости сравняли счет на 90-й благодаря Эрлингу Холанду, но гол отменили после вмешательства VAR из-за офсайда.
«Астон Вилла» набрала 15 очков и поднялась на седьмое место в таблице. Команда Унаи Эмери выиграла у «Сити» третий домашний матч подряд.
У «Манчестер Сити», проигравшего в АПЛ впервые за шесть матчей, 16 очков и четвертое место.
