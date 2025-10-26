 Перейти к основному контенту
Спорт
0

«Манчестер Сити» проиграл «Астон Вилле» после отмены гола на 90-й минуте

Матч завершился со счетом 1:0, в концовке не засчитали гол Холанда из-за офсайда. «Манчестер Сити» проиграл впервые за шесть матчей АПЛ
Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд (Фото: Shaun Botterill / Getty Images)

«Манчестер Сити» уступил «Астон Вилле» в гостевом матче девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Матч в Бирмингеме закончился со счетом 1:0.

Мяч забил Мэтти Кэш на 19-й минуте.

Гости сравняли счет на 90-й благодаря Эрлингу Холанду, но гол отменили после вмешательства VAR из-за офсайда.

«Астон Вилла» набрала 15 очков и поднялась на седьмое место в таблице. Команда Унаи Эмери выиграла у «Сити» третий домашний матч подряд.

У «Манчестер Сити», проигравшего в АПЛ впервые за шесть матчей, 16 очков и четвертое место.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Английская премьер-лига (АПЛ) Манчестер Сити Астон Вилла
