Умер выигравший Кубок конфедераций экс-тренер сборной Мексики Лапуэнте
Один из самых успешных тренеров в истории мексиканского футбола Мануэль Лапуэнте умер 25 октября в возрасте 81 года, сообщает Associated Press со ссылкой на Федерацию футбола Мексики.
Лапуэнте дважды возглавлял сборную. Сначала он руководил ей в 11 матчах в 1990–1991 годах, а потом вернулся в команду в 1997-м.
В 1998-м мексиканцы обыграли сборную США в финале Золотого кубка Concacaf, а в 1999-м победили бразильцев в финале Кубка конфедераций.
На чемпионате мира 1998 года сборная Мексики вышла из группы и проиграла Германии в 1/8 финала.
Лапуэнте также пять раз побеждал в чемпионате Мексики — у него по два титула с «Пуэблой» и «Некаксой» и один с «Америкой».
Причина смерти Лапуэнте не указана.
