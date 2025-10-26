Умер выигравший Кубок конфедераций экс-тренер сборной Мексики Лапуэнте

Мануэль Лапуэнте выиграл со сборной Мексики Золотой кубок Concacaf и Кубок конфедераций, а также руководил командой на ЧМ-1998

Мануэль Лапуэнте (Фото: Bongarts / Getty Images)

Один из самых успешных тренеров в истории мексиканского футбола Мануэль Лапуэнте умер 25 октября в возрасте 81 года, сообщает Associated Press со ссылкой на Федерацию футбола Мексики.

Лапуэнте дважды возглавлял сборную. Сначала он руководил ей в 11 матчах в 1990–1991 годах, а потом вернулся в команду в 1997-м.

В 1998-м мексиканцы обыграли сборную США в финале Золотого кубка Concacaf, а в 1999-м победили бразильцев в финале Кубка конфедераций.

На чемпионате мира 1998 года сборная Мексики вышла из группы и проиграла Германии в 1/8 финала.

Лапуэнте также пять раз побеждал в чемпионате Мексики — у него по два титула с «Пуэблой» и «Некаксой» и один с «Америкой».

Причина смерти Лапуэнте не указана.