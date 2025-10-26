 Перейти к основному контенту
Спорт
«Балтика» не смогла победить аутсайдера РПЛ

«Балтика» не смогла победить «Пари НН»
«Пари НН» прервал серию из четырех поражений, сыграв на своем поле с «Балтикой» со счетом 0:0
Фото: Телеграм-канал ФК «Балтика»
Фото: Телеграм-канал ФК «Балтика»

Футболисты калининградской «Балтики» и «Пари НН» завершили безголевой ничьей матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в Нижнем Новгороде.

«Пари НН» набрал первое очко за пять последних матчей, но остался на 15-м месте в турнирной таблице (7 очков).

У «Балтики» 24 очка и четвертое место.

В 14-м туре «Балтика» 2 ноября примет грозненский «Ахмат», а нижегородский клуб 31 октября сыграет в Москве с ЦСКА.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
ФК Балтика ФК Пари Нижний Новгород Российская премьер-лига (РПЛ)
