«Балтика» не смогла победить аутсайдера РПЛ

«Пари НН» прервал серию из четырех поражений, сыграв на своем поле с «Балтикой» со счетом 0:0

Фото: Телеграм-канал ФК «Балтика»

Футболисты калининградской «Балтики» и «Пари НН» завершили безголевой ничьей матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в Нижнем Новгороде.

«Пари НН» набрал первое очко за пять последних матчей, но остался на 15-м месте в турнирной таблице (7 очков).

У «Балтики» 24 очка и четвертое место.

В 14-м туре «Балтика» 2 ноября примет грозненский «Ахмат», а нижегородский клуб 31 октября сыграет в Москве с ЦСКА.