 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига Зенит Динамо 1 1,67 x 3,6 2 5,6 Футбол Россия. Премьер-Лига Пари НН Балтика 1 17 x 1,03 2 16 Футбол Россия. Премьер-Лига Краснодар Рубин 1 1,48 x 4,4 2 6,8 Футбол Испания. Примера дивизион Реал Барселона 1 1,87 x 4,4 2 3,7 Футбол Италия. Серия А Лацио Ювентус 1 3,5 x 3,2 2 2,2 Футбол Англия. Премьер-Лига Астон Вилла Манчестер Сити 1 1,98 x 3,25 2 4,15 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Клуб Слуцкого вырвал ничью благодаря пенальти на 100-й минуте

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого вырвал ничью в матче чемпионата Китая
«Шанхай Шэньхуа» уступал по ходу матча с «Далянь Инбо» со счетом 0:2, но смог взять очки благодаря пенальти Андре Луиса в компенсированное время
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий (Фото: Pan Yulong / XinHua / Global Look Press)

«Шанхай Шэньхуа» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого сыграл вничью с «Далянь Инбо» в 28-м туре чемпионата Китая и за два матча до конца сезона идет третьим в турнирной таблице.

Матч завершился со счетом 2:2.

«Шэньхуа» к 39-й минуте уступал 0:2, но смог сократить отставание в концовке первого тайма, а на десятой компенсированной минуте вырвал ничью благодаря голу Андре Луиса с пенальти.

У клуба Слуцкого 58 очков, у лидирующего «Шанхай Порт» — 60, у идущего вторым «Чэнду» — 59.

«Шанхай Шэньхуа» в прошлом сезоне выиграл Суперкубок, но упустил чемпионство в концовке турнира (победил тогда «Шанхай Порт»). В нынешнем сезоне команда Слуцкого снова завоевала Суперкубок страны.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
ФК Шанхай Шэньхуа Леонид Слуцкий (тренер)
Материалы по теме
Клуб Слуцкого одержал первую победу в азиатской Лиге чемпионов
Спорт
Клуб Слуцкого второй раз забил первым, но потерял очки в Лиге чемпионов
Спорт
Клуб Слуцкого выиграл матч в Китае после двух удалений у соперника
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
Умер актер и театральный педагог Геннадий Назаров Общество, 17:50
На подлете к Москве снова сбили беспилотник Политика, 17:45
Полиция начала проверку после массовой драки в ресторане во Владикавказе Общество, 17:37
Как получить токены на кошелек без регистрации на криптобирже Крипто, 17:36
Как децентрализованные решения меняют финансовый сектор Отрасли, 17:33
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Фицо исключил участие Словакии в схемах ЕС по помощи Украине Политика, 17:23
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 17:15
Без каких зданий нельзя представить современную Москву Стиль, 17:14
«Балтика» не смогла победить аутсайдера РПЛ Спорт, 17:13
Туск назвал «большое преимущество» России перед Западом Политика, 17:04
Деньги, время и внимание: как инвестировать в искусство РБК и СберПервый, 17:01
Клуб Слуцкого вырвал ничью благодаря пенальти на 100-й минуте Спорт, 16:56