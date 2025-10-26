Клуб Слуцкого вырвал ничью благодаря пенальти на 100-й минуте
«Шанхай Шэньхуа» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого сыграл вничью с «Далянь Инбо» в 28-м туре чемпионата Китая и за два матча до конца сезона идет третьим в турнирной таблице.
Матч завершился со счетом 2:2.
«Шэньхуа» к 39-й минуте уступал 0:2, но смог сократить отставание в концовке первого тайма, а на десятой компенсированной минуте вырвал ничью благодаря голу Андре Луиса с пенальти.
У клуба Слуцкого 58 очков, у лидирующего «Шанхай Порт» — 60, у идущего вторым «Чэнду» — 59.
«Шанхай Шэньхуа» в прошлом сезоне выиграл Суперкубок, но упустил чемпионство в концовке турнира (победил тогда «Шанхай Порт»). В нынешнем сезоне команда Слуцкого снова завоевала Суперкубок страны.
