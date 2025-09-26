Клуб НХЛ выставил на драфт отказов российского вице-чемпиона Олимпиады

Иван Федотов 12 дней назад перешел из «Филадельфии» в «Коламбус». Вероятно, он начнет сезон в фарм-клубе

Иван Федотов (Фото: Cameron Bartlett / Getty Images)

Клуб НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» поместил российского вратаря Ивана Федотова на драфт отказов, сообщили журналисты The Athletic Крис Джонстон и The Hockey Writer Макр Шейг.

В течение 24 часов 28-летнего вратаря сможет забрать в свой состав любой клуб НХЛ. Если этого не произойдет, то «Коламбус» сможет отправить Федотова в фарм-клуб.

Федотов пополнил состав «Коламбус» 14 сентября в результате обмена из «Филадельфии». В «Блю Джекетс» сразу говорили, что россиян будет третьим вратарем и должен начать сезон в фарм-клубе. Контракт голкипера с зарплатой $3,275 млн действует до конца сезона-2025/26.

У Федотова 29 матчей за «Филадельфию» за последние два сезона, он в среднем отражал 87,4% бросков и пропускал 3,29 шайбы за игру.

Федотов должен был дебютировать за «Филадельфию» в 2023 году, но перед отъездом в США был задержан, признан виновным в уклонении от срочной службы и отправлен на год в армию. После возвращения, несмотря на угрозу дисквалификации, заключил контракт с ЦСКА, за который выступал до армии, а через год отправился в «Филадельфию».

Федотов — серебряный призер Игр в Пекине и обладатель Кубка Гагарина с ЦСКА (2022).