Дембеле опередил Ямаля на 321 балл в голосовании за «Золотой мяч»

Француз форвард ПСЖ, получивший в итоге награду, набрал 1380 баллов, а испанский нападающий «Барселоны» — 1059
Усман Дембеле
Усман Дембеле (Фото: IMAGO / MOUNIC ALAIN / Global Look Press)

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Усман Дембеле опередил испанского форварда «Барселоны» Ламина Ямаля на 321 балл в голосовании за «Золотой мяч», приз лучшему футболисту года. Об этом сообщается в аккаунте награды в соцсети Х.

Француз, получивший в итоге награду, набрал 1380 баллов, а испанец — 1059.

Третье место занял португальский полузащитник ПСЖ Витинья (703).

В голосовании приняли участие 100 журналистов из 100 лучших по рейтингу стран ФИФА. Они назвали свою десятку лучших игроков (15 очков за первое место, затем 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1 очко).

На счету 28-летнего Дембеле в прошлом сезоне 37 голов и 16 голевых передач. Он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, дошел с парижанами до финала клубного чемпионата мира и взял бронзу Лиги наций со сборной Франции.

