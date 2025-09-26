Чемпион НХЛ лишился капитана из-за травмы колена

Финскому форварду «Флориды» Александру Баркову понадобилась операция на травмированном правом колене, вероятно, он пропустит весь предстоящий сезон

Александр Барков (Фото: Christian Petersen / Getty Images)

Капитан «Флорида Пантерз» Александр Барков получил травму правого колена, и в пятницу, 26 сентября, ему проводят операцию. Об этом сообщил главный тренер клуба Пол Морис.

Финский форвард получил эту травму в четверг, во время своей первой официальной тренировки с «Флоридой», которая готовится к новому сезону НХЛ.

«Он играет такую важную роль в раздевалке. Сейчас же мы увидим других лидеров, которые есть в нашей команде», — цитирует Мориса Miami Herald.

«Флорида» сообщит более точные сроки восстановления Баркова после операции, но ожидается, что он пропустит весь сезон-2025/26, отмечает газета.

29-летний центральный нападающий является рекордсменом «Пантерз» по количеству сыгранных матчей (804), заброшенных шайб (286), результативных передач (496), набранных очков (782), голов в большинстве (84) и победных голов (52). Он является трехкратным обладателем «Селке Трофи», приза лучшему нападающему оборонительного плана НХЛ, включая два последних года.

В прошлом сезоне Барков набрал 71 (20+51) очко в «регулярке» и еще 22 (6+16) очка в плей-офф, по итогам которого «Флорида» завоевал Кубок Стэнли второй год подряд.

Барков — сын советского и российского хоккеиста и тренера Александра Баркова, который сейчас возглавляет молодежную команду «Спартака».