«Динамо» впервые после назначения Карпина выиграло два подряд матча в РПЛ

Московский клуб в 10-м туре обыграл в гостях «Крылья Советов» со счетом 3:2

Фото: телеграм-канал ФК «Крылья Советов»

Футболисты московского «Динамо» обыграли самарские «Крылья Советов» со счетом 3:2 в гостевом матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе победителей голы забили Даниил Фомин (9-я минута), Бителло (24) и Иван Сергеев (34). У проигравших отличились Ильзат Ахметов (59) и Томас Гальдамес (88).

Впервые после назначения Валерия Карпина главным тренером «Динамо» выиграло два матча подряд в РПЛ.

«Динамо» набрало 15 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, «Крылья Советов» с 12 очками расположились на десятой строчке.

В следующем туре подопечные Карпина 4 октября примут московский «Локомотив», «Крылья Советов» в тот же день в гостях сыграют с казанским «Рубином».