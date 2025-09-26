«Динамо» впервые после назначения Карпина выиграло два подряд матча в РПЛ
Футболисты московского «Динамо» обыграли самарские «Крылья Советов» со счетом 3:2 в гостевом матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе победителей голы забили Даниил Фомин (9-я минута), Бителло (24) и Иван Сергеев (34). У проигравших отличились Ильзат Ахметов (59) и Томас Гальдамес (88).
Впервые после назначения Валерия Карпина главным тренером «Динамо» выиграло два матча подряд в РПЛ.
«Динамо» набрало 15 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, «Крылья Советов» с 12 очками расположились на десятой строчке.
В следующем туре подопечные Карпина 4 октября примут московский «Локомотив», «Крылья Советов» в тот же день в гостях сыграют с казанским «Рубином».
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
В Киргизии досрочно распустили парламент
Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом
Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном
«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию
«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины
Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»
Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов
Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол
В Шереметьево столкнулись два самолета
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов