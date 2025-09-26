 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

«Динамо» впервые после назначения Карпина выиграло два подряд матча в РПЛ

Московский клуб в 10-м туре обыграл в гостях «Крылья Советов» со счетом 3:2
Фото: телеграм-канал ФК «Крылья Советов»
Фото: телеграм-канал ФК «Крылья Советов»

Футболисты московского «Динамо» обыграли самарские «Крылья Советов» со счетом 3:2 в гостевом матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе победителей голы забили Даниил Фомин (9-я минута), Бителло (24) и Иван Сергеев (34). У проигравших отличились Ильзат Ахметов (59) и Томас Гальдамес (88).

Впервые после назначения Валерия Карпина главным тренером «Динамо» выиграло два матча подряд в РПЛ.

«Динамо» набрало 15 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, «Крылья Советов» с 12 очками расположились на десятой строчке.

В следующем туре подопечные Карпина 4 октября примут московский «Локомотив», «Крылья Советов» в тот же день в гостях сыграют с казанским «Рубином».



В Киргизии досрочно распустили парламент

Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом

Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном

«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию

«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины

Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»

Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов

Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол

В Шереметьево столкнулись два самолета

Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Крылья Советов ФК Динамо Москва
Валерий Карпин
Валерий Карпин
футбольный тренер, спортсмен, футболист
2 февраля 1969 года
