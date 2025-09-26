В ISU исключили участие российских фигуристов в чемпионатах мира и Европы
У российских фигуристов нет допуска к выступлениям на чемпионатах мира и Европы в нейтральном статусе, он ограничен только олимпийским отбором. Об этом Sport24 заявили в пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU).
«Участие нейтральных спортсменов в фигурном катании ограничено олимпийскими отборочными соревнованиями в Пекине», — заявили в ISU.
Российские фигуристы отстранены от участия в международных соревнованиях ISU после начала военной операции на Украине в 2022 году. ISU разрешил им выступить в личных видах (по одной квоте) в квалификационном турнире к Олимпиаде-2026, который прошел в Пекине с 19 по 21 сентября. Аделия Петросян и Петр Гуменник выиграли отбор и завоевали путевки на Игры.
На этой неделе глава Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе заявил «РИА Новости», что надеется на скорое возвращения российских фигуристов на международную арену и «для этого есть определенные основания».
