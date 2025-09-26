Генсек РФС предложил позвать на ЧМ-2026 Путина вместе со сборной России

Митрофанов считает, что идея Трампа позвать Путина на ЧМ-2026 может также помочь российской команде, которая не участвует в турнирах четвертый год

Максим Митрофанов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов считает, что возможная поездка президента России Владимира Путина на чемпионат мира 2026 года в США может помочь российскому футболу. Об этом он заявил Odds.ru.

«Важно, чтобы организаторы не просто приглашали нашего президента на это событие, но и рассмотрели какие-то компенсационные механизмы с учетом того, что они незаконно лиши нашу сборную возможности отбираться», — сказал Митрофанов.

Генсек РФС предложит предоставить сборной России специальное приглашение на ЧМ. «Wild card — это нераспространенная практика в футболе, хотя чемпионат мира будет проходить на территории американского рынка, с которого и пошел этот механизм. <...> Пусть коллеги рассмотрят и этот вопрос, чтобы наша сборная вместе с Владимиром Владимировичем посетила этот турнир», — заключил Митрофанов.

Президент США Дональд Трамп в августе говорил, что может пригласить российского президента на чемпионат мира. В сентябре пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков допустил, что президент может приехать на турнир, если получит это приглашение. «Почему бы и нет», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 сборных, финал состоится на «Метлайф-стэдиум» (штат Нью-Джерси).

Сборная России с февраля 2022 года отстранена от турниров УЕФА и ФИФА и играет только товарищеские матчи. К отбору на ЧМ-2026, который уже стартовал, ее также не допустили.