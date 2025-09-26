 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига Крылья Советов Динамо 1 4,2 x 3,8 2 1,9 Футбол Россия. Премьер-Лига Ахмат Акрон 1 1,75 x 4 2 4,6 Футбол Россия. Премьер-Лига Локомотив Рубин 1 1,9 x 3,75 2 4,1 Футбол Россия. Премьер-Лига Ростов Краснодар 1 3,55 x 3,75 2 2,05 Футбол Россия. Премьер-Лига Зенит Оренбург 1 1,17 x 7,9 2 17 Футбол Россия. Премьер-Лига ЦСКА Балтика 1 1,8 x 3,5 2 4,7 Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Махачкала Сочи 1 2,05 x 3,25 2 3,85 Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Пари НН 1 1,25 x 5,8 2 11,5 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас. Титульный бой. Полутяжелый вес. 5 раундов Магомед Анкалаев Алекс Перейра 1 1,32 x 62 2 3,45 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Кори Сэндхэген 1 1,2 x 66 2 4,8 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас Иржи Прохазка Халил Раунтри 1 1,55 x 55 2 2,52 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,2 x 25 2 4,8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,75 x 13 2 2,3
ЧМ-2026⁠,
0

Генсек РФС предложил позвать на ЧМ-2026 Путина вместе со сборной России

Генсек РФС предложил дать России wild card на ЧМ вместе с приглашением Путина
Сюжет
ЧМ-2026
Митрофанов считает, что идея Трампа позвать Путина на ЧМ-2026 может также помочь российской команде, которая не участвует в турнирах четвертый год
Максим Митрофанов
Максим Митрофанов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов считает, что возможная поездка президента России Владимира Путина на чемпионат мира 2026 года в США может помочь российскому футболу. Об этом он заявил Odds.ru.

«Важно, чтобы организаторы не просто приглашали нашего президента на это событие, но и рассмотрели какие-то компенсационные механизмы с учетом того, что они незаконно лиши нашу сборную возможности отбираться», — сказал Митрофанов.

Генсек РФС предложит предоставить сборной России специальное приглашение на ЧМ. «Wild card — это нераспространенная практика в футболе, хотя чемпионат мира будет проходить на территории американского рынка, с которого и пошел этот механизм. <...> Пусть коллеги рассмотрят и этот вопрос, чтобы наша сборная вместе с Владимиром Владимировичем посетила этот турнир», — заключил Митрофанов.

Президент США Дональд Трамп в августе говорил, что может пригласить российского президента на чемпионат мира. В сентябре пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков допустил, что президент может приехать на турнир, если получит это приглашение. «Почему бы и нет», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 сборных, финал состоится на «Метлайф-стэдиум» (штат Нью-Джерси).

Сборная России с февраля 2022 года отстранена от турниров УЕФА и ФИФА и играет только товарищеские матчи. К отбору на ЧМ-2026, который уже стартовал, ее также не допустили.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

В Киргизии досрочно распустили парламент

Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом

Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном

«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию

«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины

Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»

Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов

Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол

В Шереметьево столкнулись два самолета

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ЧМ-2026 Максим Митрофанов сборная России по футболу Российский футбольный союз (РФС) Владимир Путин
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Лось, орлан и ягуар стали талисманами футбольного ЧМ-2026
Спорт
ФИФА выплатит клубам рекордные $355 млн за участие игроков в ЧМ-2026
Спорт
Карпин заявил, что у сборной России «ноль шансов» сыграть на ЧМ-2026
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Ученые предположили, останки какого «монстра» нашли на пляже на Курилах Общество, 16:52
У прилетевшего во Внуково Джейсона Деруло пропал багаж Общество, 16:46
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 16:45
В Москве завершили реставрацию «Миллионного моста» - акведука в Ростокино Недвижимость, 16:44
Microsoft отключила ЦАХАЛ от сервиса Azure из-за слежки за палестинцами Политика, 16:35
Первое заседание по ставке в новом году ЦБ проведет в пятницу, 13-го Финансы, 16:33
Финскому спа-центру грозит банкротство после закрытия границ с Россией Бизнес, 16:32
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Генсек РФС предложил позвать на ЧМ-2026 Путина вместе со сборной России Спорт, 16:31
Минобороны показало кадры боя и уничтожения безэкипажных катеров ВСУ Политика, 16:25
Правые в Австрии увидели «окно возможностей» с Россией из-за Трампа Политика, 16:23
Аршавин подал в суд на Барановскую Спорт, 16:16
На кинокритика Антона Долина завели дело о нарушении закона об иноагентах Политика, 16:15
Стрит-ретейл в спальных районах в 2025 году: о чем нужно знать инвестору РБК и ПИК, 16:15
Зеленский сообщил о нарушении дронами Венгрии границ Украины Политика, 16:08