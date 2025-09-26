Клуб Слуцкого победил в чемпионате Китая впервые за четыре матча

«Шанхай Шэньхуа» разгромил «Мэйчжоу Хакка», аутсайдера чемпионата Китая, со счетом 6:1

Леонид Слуцкий (Фото: ФК «Шанхай Шэньхуа»)

«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, обыграл «Мэйчжоу Хакка» со счетом 6:1 домашнем матче 26-го тура чемпионата Китая.

В составе победителей голы забили Луис Нлаво (11-я минута), У Си (28, 70), Чэнюй Лю (47), Ян Цзэсян (77) и Хаоюй Ян (90+4). У проигравших отличился Шэнпань Цзи (86).

«Шанхай Шэньхуа» прервал свою трехматчевую безвыигрышную серию в чемпионате Китая (поражение и две ничьи).

«Шанхай Шэньхуа» набрал 54 очка и догнал лидеров чемпионата «Шанхай Порт» и «Чэнду Жунчэн», которые свои матчи 26-го тура проведут позднее. «Мэйчжоу Хакка» (17 очков) занимает последнее место.

В следующем туре «Шанхай Шэньхуа» 17 октября в гостях сыграет с «Циндао Вест Кост».

«Шанхай Шэньхуа» в прошлом сезоне выиграл Суперкубок, но упустил чемпионство в концовке турнира (победил тогда «Шанхай Порт»). В нынешнем сезоне команда Слуцкого снова завоевала Суперкубок страны.