Спорт⁠,
0

Даниил Медведев с победы стартовал на крупном турнире в Пекине

Российский теннисист в первом круге без проблем обыграл британца Кэмерона Норри в ходе турнира ATP 500 в Пекине
Фото: Huang Zongzhi / XinHua / Global Look Press
Фото: Huang Zongzhi / XinHua / Global Look Press

Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг турнира ATP в Пекине.

В первом матче 29-летний россиянин, восьмой сеяный, обыграл британца Кэмерона Норри, 34-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 6:4.

Следующим соперником Медведева будет испанец Алехандро Давидович-Фокина (20-й номер рейтинга ATP).

Медведев, занимающий сейчас 18-ю строчку в рейтинге ATP, в 2022 году на протяжении 16 недель был первой ракеткой мира. В его активе 20 титулов ATP.

Турнир категории ATP 500 в Пекине с призовым фондом более $4 млн завершится 1 октября.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

В Киргизии досрочно распустили парламент

Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом

Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном

«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию

«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины

Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»

Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов

Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол

В Шереметьево столкнулись два самолета

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
теннис ATP Даниил Медведев
Даниил Медведев фото
Даниил Медведев
спортсмен, теннисист
11 февраля 1996 года
