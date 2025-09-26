Даниил Медведев с победы стартовал на крупном турнире в Пекине
Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг турнира ATP в Пекине.
В первом матче 29-летний россиянин, восьмой сеяный, обыграл британца Кэмерона Норри, 34-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 6:4.
Следующим соперником Медведева будет испанец Алехандро Давидович-Фокина (20-й номер рейтинга ATP).
Медведев, занимающий сейчас 18-ю строчку в рейтинге ATP, в 2022 году на протяжении 16 недель был первой ракеткой мира. В его активе 20 титулов ATP.
Турнир категории ATP 500 в Пекине с призовым фондом более $4 млн завершится 1 октября.
