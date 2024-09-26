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Футболист рассказал о конфликте с Галицким из-за желания играть в Европе

Крицюк рассказал о конфликте с Галицким из-за желания играть в Европе
По словам Крицюка, конфликтные ситуации случались неоднократно. «Одна из ситуаций — когда Галицкий был недоволен, что в одном интервью я рассказал о своей мечте: играть в команде из топ-5 лиг Европы», — сказал он
Станислав Крицюк
Станислав Крицюк (Фото: Alexander Kulebyakin / Global look press)

Переподписание контракта с «Краснодаром» со Станиславом Крицюком сорвалось по инициативе владельца клуба Сергея Галицкого, который был недоволен интервью вратаря. Об этом Крицюк рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу».

По его словам, конфликтные ситуации случались неоднократно. «Одна из ситуаций — когда Галицкий был недоволен, что в одном интервью я рассказал о своей мечте: играть в команде из топ-5 лиг Европы. После этого у нас сорвалось переподписание контракта. Галицкий хотел поднять мне зарплату — сначала перенесли это на сентябрь, а после интервью все свернулось. Отношения испортились», — признался голкипер.

Крицюк заявил, что высказывал недовольство работой клуба, но его поведение выглядело неправильным для его руководства. «У меня с Сергеем Николаевичем не сложился контакт. Конечно, он многое сделал и делает для клуба и города. Но мне некоторые вещи было видеть непривычно и странно. Надеюсь, что его клуб в ближайшее время все же станет чемпионом России», — заявил вратарь.

33-летний Крицюк с конца лета играет за «Тюмень» из Первой лиги. Кроме «Краснодара» он также играл за тольяттинскую «Академию», португальские «Брагу», «Риу Аве» и «Белененсеш», «Краснодар» и «Зенит». Провел два матча в сборной России в 2016 году.

В составе «Зенита» Крицюк стал чемпионом России (2021/22), с «Брагой» выиграл Кубок португальской лиги (2012/13).

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Станислав Крицюк ФК Краснодар Сергей Галицкий конфликт Российская премьер-лига (РПЛ)
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