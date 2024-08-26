В Киргизии игрока сборной отстранили на 5 лет за перелом челюсти украинцу Терзи

Игрока сборной Киргизии отстранили на 5 лет за перелом челюсти украинцу

Между футболистами «Мурас Юнайтед» 15 августа произошла драка во время тренировки, зачинщиком которой признали Мирбека Ахматалиева. Его отстранили от футбола на 5 лет, клуб уволил тренеров и спортдиректора

Мирбек Ахматалиев (Фото: mirbek_akhmataliev / Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена))

Футболист сборной Киргизии Мирбек Ахматалиев получил пятилетнюю дисквалификацию за драку с одноклубником по «Мурас Юнайтед» (Джалал-Абад). Об этом со ссылкой на Киргизский футбольный союз (КФС) сообщает AKIpress.

Драка произошла на тренировке команды в Бишкеке 15 августа, в ней пострадал украинский полузащитник Евгений Терзи.

С Ахматалиевым как зачинщиком драки клуб прекратил трудовые отношения, а дисциплинарный комитет КФС отстранил его от футбола на пять лет.

«Мурас Юнайтед» также уволил тренерский штаб и спортивного директора.

Согласно данным Transermarkt, 30-летний Ахматалиев провел за сборную семь матчей с 2016 года, большинство — товарищеские. В июле перешел в клуб из Джалал-Абада.

С декабря 2023-го по июнь 2024-го «Мурас Юнайтед» возглавлял российский тренер Андрей Канчельскис.