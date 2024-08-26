Игрока сборной Киргизии отстранили на 5 лет за перелом челюсти украинцу
Футболист сборной Киргизии Мирбек Ахматалиев получил пятилетнюю дисквалификацию за драку с одноклубником по «Мурас Юнайтед» (Джалал-Абад). Об этом со ссылкой на Киргизский футбольный союз (КФС) сообщает AKIpress.
Драка произошла на тренировке команды в Бишкеке 15 августа, в ней пострадал украинский полузащитник Евгений Терзи.
С Ахматалиевым как зачинщиком драки клуб прекратил трудовые отношения, а дисциплинарный комитет КФС отстранил его от футбола на пять лет.
«Мурас Юнайтед» также уволил тренерский штаб и спортивного директора.
Согласно данным Transermarkt, 30-летний Ахматалиев провел за сборную семь матчей с 2016 года, большинство — товарищеские. В июле перешел в клуб из Джалал-Абада.
С декабря 2023-го по июнь 2024-го «Мурас Юнайтед» возглавлял российский тренер Андрей Канчельскис.
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