 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Балтика 1 3 x 2,85 2 2,75 Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Ростов 1 1,75 x 3,9 2 4,7 Футбол Россия. Премьер-Лига Краснодар Локомотив 1 1,8 x 3,7 2 5 Футбол Россия. Премьер-Лига Сочи Акрон 1 2,45 x 3,6 2 2,85 Футбол Россия. Премьер-Лига ЦСКА Ахмат 1 1,62 x 3,85 2 6,3 Футбол Россия. Премьер-Лига Оренбург Динамо Махачкала 1 2,4 x 3,2 2 3,1 Футбол Россия. Премьер-Лига Рубин Зенит 1 5,9 x 4,2 2 1,6 Единоборства MMA. UFC on ABC 9. Абу-Даби Петр Ян Маркус МакГи 1 1,2 x 66 2 4,8 Единоборства MMA. UFC on ABC 9. Абу-Даби Шарабутдин Магомедов Марк-Андре Баррио 1 1,12 x 68 2 6,7 Единоборства MMA. UFC on ABC 9. Абу-Даби Брайс Митчелл Саид Нурмагомедов 1 1,92 x 50 2 1,92 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

В «Спартаке» рассказали об интересе к защитнику сборной России

Гендиректор «Спартака» рассказал об интересе к защитнику сборной России Пальцеву
Генеральный директор «красно-белых» Олег Малышев подтвердил интерес к футболисту махачкалинского «Динамо» Валентину Пальцеву
Валентин Пальцев
Валентин Пальцев (Фото: ФК "Зенит" / ТАСС)

«Спартак» проявлял интерес к защитнику махачкалинского «Динамо» Валентину Пальцеву, заявил журналистам генеральный директор московского клуба Олег Малышев.

«Интерес к Пальцеву был. На данный момент переговоры не ведутся», — цитирует Малышева «РИА Новости».

Пальцеву 24 года, он выступает в составе «Динамо» с июля 2024-го. В прошлом сезоне защитник дебютировал в составе сборной России (всего провел два матча).

«Чемпионат» ранее сообщал, что «Спартак» ведет переговоры с «Динамо» по трансферу Пальцева.

«Спартак» в ближайшем матче РПЛ, 26 июля, примет калининградскую «Балтику» в рамках второго тура.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Спартак Москва ФК Динамо Махачкала Олег Малышев
Материалы по теме
РФС поддержал все спорные решения судьи в матче «Спартака» в 1-м туре РПЛ
Спорт
Футболистов «молодежки» «Спартака» наказали за кричалку в адрес ЦСКА
Спорт
Фанаты «Зенита» и «Спартака» стали лидерами по оформлению Fan ID
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 июля
EUR ЦБ: 93,35 (+0,01) Инвестиции, 08:23 Курс доллара на 26 июля
USD ЦБ: 79,55 (+0,69) Инвестиции, 08:23
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсы РБК и GigaChat, 15:15
Зампред Госдумы пожаловался на большое количество легионеров в РПЛ Спорт, 15:13
Орбан предложил вариант будущего для Украины Политика, 14:57
Военкор Филатов вышел на связь после атаки дрона в ДНР Политика, 14:51
При обрушении дома в Саратове погибли начальник ж/д станции и его семья Общество, 14:48
В «Спартаке» рассказали об интересе к защитнику сборной России Спорт, 14:46
РПЦ напомнила Казахстану и Белоруссии верное название местных церквей Общество, 14:43
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Над Осетией уничтожили четыре беспилотника на фоне плана «Ковер» Политика, 14:32
Великая фразой «допустила на одну ошибку больше» оценила поражение на ЧМ Спорт, 14:28
По одному дрону уничтожили за час над Ингушетией и Курской областью Политика, 14:14
Как вырастить из хобби бизнес-империю РБК и VOYAH, 14:00
Аэропорт Грозный закрылся в третий раз за сутки Политика, 13:56
«Крестный отец ИИ» призвал не дать нейросетям уничтожить человечество Технологии и медиа, 13:52
Орбан заявил, что угроза третьей мировой войны постоянно растет Политика, 13:44