В «Спартаке» рассказали об интересе к защитнику сборной России
«Спартак» проявлял интерес к защитнику махачкалинского «Динамо» Валентину Пальцеву, заявил журналистам генеральный директор московского клуба Олег Малышев.
«Интерес к Пальцеву был. На данный момент переговоры не ведутся», — цитирует Малышева «РИА Новости».
Пальцеву 24 года, он выступает в составе «Динамо» с июля 2024-го. В прошлом сезоне защитник дебютировал в составе сборной России (всего провел два матча).
«Чемпионат» ранее сообщал, что «Спартак» ведет переговоры с «Динамо» по трансферу Пальцева.
«Спартак» в ближайшем матче РПЛ, 26 июля, примет калининградскую «Балтику» в рамках второго тура.
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