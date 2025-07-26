Гендиректор «Спартака» рассказал об интересе к защитнику сборной России Пальцеву

В «Спартаке» рассказали об интересе к защитнику сборной России

Генеральный директор «красно-белых» Олег Малышев подтвердил интерес к футболисту махачкалинского «Динамо» Валентину Пальцеву

Валентин Пальцев (Фото: ФК "Зенит" / ТАСС)

«Спартак» проявлял интерес к защитнику махачкалинского «Динамо» Валентину Пальцеву, заявил журналистам генеральный директор московского клуба Олег Малышев.

«Интерес к Пальцеву был. На данный момент переговоры не ведутся», — цитирует Малышева «РИА Новости».

Пальцеву 24 года, он выступает в составе «Динамо» с июля 2024-го. В прошлом сезоне защитник дебютировал в составе сборной России (всего провел два матча).

«Чемпионат» ранее сообщал, что «Спартак» ведет переговоры с «Динамо» по трансферу Пальцева.

«Спартак» в ближайшем матче РПЛ, 26 июля, примет калининградскую «Балтику» в рамках второго тура.