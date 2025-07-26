Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Бельгии «Формулы-1»
Четырехкратный чемпион «Формулы-1» голландец Макс Ферстаппен из команды Red Bull стал победителем спринта на Гран-при Бельгии, 13-м этапе нынешнего сезона.
Второе и третье места заняли пилоты McLaren — австралиец Оскар Пиастри и британец Ландо Норрис.
В топ-8 также попали монегаск Шарль Леклер (Ferrari), француз Эстебан Окон (Haas), испанец Карлос Сайнс (Williams), британец Оливер Берман (Haas) и француз Исак Хаджар (Racing Bulls).
Спринт в «Формуле-1» — это мини-гонка с дистанцией примерно 100 км (зависит от длины трассы) и ограничением времени в один час. Очки за него получает первая восьмерка (от 8 до 1 балла).
В общем зачете лидирует Пиастри (241 очко), на втором месте Норрис (232), на третьим — Ферстаппен (173).
Позднее в субботу состоится квалификация к основной гонке Гран-при Бельгии, а на следующий день — сама гонка.
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