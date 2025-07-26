 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Балтика 1 1,47 x 4,5 2 7,3 Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Ростов 1 1,75 x 3,8 2 4,9 Футбол Россия. Премьер-Лига Краснодар Локомотив 1 1,82 x 3,6 2 5 Футбол Россия. Премьер-Лига Сочи Акрон 1 2,45 x 3,5 2 2,9 Футбол Россия. Премьер-Лига ЦСКА Ахмат 1 1,62 x 3,85 2 6,3 Футбол Россия. Премьер-Лига Оренбург Динамо Махачкала 1 2,4 x 3,2 2 3,1 Футбол Россия. Премьер-Лига Рубин Зенит 1 5,8 x 4,1 2 1,57 Единоборства MMA. UFC on ABC 9. Абу-Даби Петр Ян Маркус МакГи 1 1,2 x 66 2 4,8 Единоборства MMA. UFC on ABC 9. Абу-Даби Шарабутдин Магомедов Марк-Андре Баррио 1 1,12 x 68 2 6,7 Единоборства MMA. UFC on ABC 9. Абу-Даби Брайс Митчелл Саид Нурмагомедов 1 1,92 x 50 2 1,92 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Бельгии «Формулы-1»

Второе и третье места заняли пилоты McLaren — Оскар Пиастри и Ландо Норрис
Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен (Фото: Mark Thompson / Getty Images)

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» голландец Макс Ферстаппен из команды Red Bull стал победителем спринта на Гран-при Бельгии, 13-м этапе нынешнего сезона.

Второе и третье места заняли пилоты McLaren — австралиец Оскар Пиастри и британец Ландо Норрис.

В топ-8 также попали монегаск Шарль Леклер (Ferrari), француз Эстебан Окон (Haas), испанец Карлос Сайнс (Williams), британец Оливер Берман (Haas) и француз Исак Хаджар (Racing Bulls).

Спринт в «Формуле-1» — это мини-гонка с дистанцией примерно 100 км (зависит от длины трассы) и ограничением времени в один час. Очки за него получает первая восьмерка (от 8 до 1 балла).

В общем зачете лидирует Пиастри (241 очко), на втором месте Норрис (232), на третьим — Ферстаппен (173).

Позднее в субботу состоится квалификация к основной гонке Гран-при Бельгии, а на следующий день — сама гонка.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
автогонки Формула-1 Макс Ферстаппен
Материалы по теме
Red Bull уволил создавшего успешную команду «Формулы-1» Кристиана Хорнера
Спорт
Хюлькенберг впервые за 239 гонок попал на подиум в «Формуле-1»
Спорт
Гонку «Формулы-2» прервали после аварии с несколькими переворотами
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 июля
EUR ЦБ: 93,35 (+0,01) Инвестиции, 08:23 Курс доллара на 26 июля
USD ЦБ: 79,55 (+0,69) Инвестиции, 08:23
Орбан заявил, что угроза третьей мировой войны постоянно растет Политика, 13:44
Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Бельгии «Формулы-1» Спорт, 13:41
Любовь к Корее как бизнес: какие товары культурный тренд вывел в топПодписка на РБК, 13:38
Великая сенсационно проиграла украинке на чемпионате мира по фехтованию Спорт, 13:35
Мосгорсуд арестовал россиянина Крысяева по делу о госизмене Политика, 13:34
Тренд на перегруз: что такое интенсификация труда и как с ней боротьсяПодписка на РБК, 13:22
В пожаре под Екатеринбургом погибла женщина и трое детей Общество, 13:12
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Как устроены альтернативные международные платежи РБК и ТКБ, 13:10
Квартиры будут продавать на маркетплейсах: что ждет рынок недвижимостиПодписка на РБК, 13:06
На Украине похоронили военных, погибших при крушении Ил-76 с пленными Политика, 13:00
Хвосты прошлого: что на самом деле значит «закрыть гештальт»Подписка на РБК, 12:54
Пенсионерка из Москвы отдала мошенникам 5 кг золота и более ₽63 млн Общество, 12:53
Российские прыгуны в воду стали пятыми в командном миксте на ЧМ Спорт, 12:51
Катар пригрозил сократить поставки СПГ в Европу Экономика, 12:47