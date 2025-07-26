Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Бельгии «Формулы-1»

Второе и третье места заняли пилоты McLaren — Оскар Пиастри и Ландо Норрис

Макс Ферстаппен (Фото: Mark Thompson / Getty Images)

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» голландец Макс Ферстаппен из команды Red Bull стал победителем спринта на Гран-при Бельгии, 13-м этапе нынешнего сезона.

Второе и третье места заняли пилоты McLaren — австралиец Оскар Пиастри и британец Ландо Норрис.

В топ-8 также попали монегаск Шарль Леклер (Ferrari), француз Эстебан Окон (Haas), испанец Карлос Сайнс (Williams), британец Оливер Берман (Haas) и француз Исак Хаджар (Racing Bulls).

Спринт в «Формуле-1» — это мини-гонка с дистанцией примерно 100 км (зависит от длины трассы) и ограничением времени в один час. Очки за него получает первая восьмерка (от 8 до 1 балла).

В общем зачете лидирует Пиастри (241 очко), на втором месте Норрис (232), на третьим — Ферстаппен (173).

Позднее в субботу состоится квалификация к основной гонке Гран-при Бельгии, а на следующий день — сама гонка.