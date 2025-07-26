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Спорт ,  
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Новичок РПЛ подписал контракт с чемпионом России в составе «Краснодара»

Чемпион России в составе «Краснодара» голкипер Дюпин перешел в «Сочи»
Срок соглашения «Сочи» с голкипером Юрием Дюпиным составил один год
Юрий Дюпин
Юрий Дюпин (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Чемпион России прошлого сезона в составе «Краснодара» Юрий Дюпин перешел в «Сочи». Об этом сообщается на сайте клуба.

37-летний голкипер подписал контракт сроком на один год.

Дюпин провел в «Краснодаре» прошлый сезон и помог команде выиграть чемпионат РПЛ. После завершения контракта он покинул клуб.

На протяжении карьеры Дюпин выступал за барнаульское «Динамо», новокузнецкий «Металлург», «СКА-Хабаровск», «Кубань», «Анжи» и «Рубин».

«Сочи» в прошлом сезоне занял пятое место в Первой лиге, а в стыковых матчах победил «Пари НН» и вернулся в элиту спустя год после вылета.

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